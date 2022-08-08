إيطاليا تبدأ حملة للتطعيم ضد جدرى القرود

وأفادت وزارة الصحة بأن إيطاليا سجلت 545 إصابة بجدرى القردة. وبدأت حملتها للتطعيم بعد أكثر من شهر من خطوات مماثلة لدول سجلت أعداداً إصابات أكبر من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا.
وقال مستشفى سبالانزانى فى روما فى بيان إنه سيقدم الجرعات الأولى من التطعيم.
وهناك نقص فى اللقاحات والعلاجات المضادة للمرض وغالباً ما يُعالج المصابون به تحت إشراف عيادات الصحة الجنسية التى تعانى عادة من نقص التمويل.
وقال مستشفى سبالانزانى إنه سيبدأ بتطعيم 200 شخص اعتباراً من اليوم الإثنين بالإضافة إلى تلقيه 600 طلب للحجز.
وذكر المستشفى أن اللقاح المستخدم هو جينيوس وهو لقاح مضاد للجدرى من إنتاج شركة بافاريان نورديك وجرى اعتماده من وكالة الأدوية الأوروبية للتحصين من جدرى القردة.
وستبدأ يوم الخميس عمليات التطعيم أيضا فى ميلانو، العاصمة المالية لإيطاليا.
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