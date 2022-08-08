صدمة.. شرطة لندن جردت مئات الأطفال من ملابسهم لتفتيشهم فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - تفتيش 650 طفلاً عراة

وحسبما نقلت شبكة "يورونيوز" الإخبارية، تشير البيانات البريطانية إلى أن 650 طفلاً، تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عامًا، خضعوا لعمليات تفتيش مهينة، وتجريدهم من ملابسهم، فى الفترة بين عامى 2018 و2020.

وبحسب "يورونيوز"، أعربت راشيل دى سوزا، مفوضة الأطفال فى إنجلترا، عن صدمتها الشديدة لأن الكثير من الأطفال تم تفتيشهم بهذه الطريقة، لافتة إلى أنه "فى عملية تفتيش العراة، يتم تفتيش أجزائك الأكثر حميمية.. وبالنسبة لأى طفل سيكون ذلك مؤلمًا ومثيرًا للقلق".

عنصرية.. السود أكثر عرضة للتفتيش المهين

بالإضافة إلى ذلك، أشارت دى سوزا، إلى ما كشفت عنه البيانات من تفاوتات عرقية، موضحة أن 58% من الأطفال الذين تم تفتيشهم، وهم عراة خلال فترة السنتين كانوا من السود، على الرغم من أن 19% فقط من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عامًا فى العاصمة البريطانية ينتمون لهذا العرق.

كما كشفت المفوضة عن أنه تم تفتيش ما يقرب من ربع الحالات دون حضور شخص بالغ ثالث، وأكثر من نصف عمليات التفتيش لم تؤد إلى مقاضاة، ما يعنى أن عمليات التفتيش لم تكن "مبررة أو ضرورية فى جميع الحالات".

قضية تشايلد كيو

وكانت المفوضة بدأت تحقيقها فى أعقاب الغضب الواسع بشان قضية "تشايلد كيو"، وهى قضية تعود لتلميذة من أصول إفريقية تبلغ من العمر 15 عامًا، وقد تم تفتيشها عارية فى مدرستها فى شرق لندن حيث كان يشتبه خطأ أنها كانت تحمل القنب.

وأثار تفتيش المراهقة عارية أيامًا من الاحتجاجات فى هاكنى بعد أن ظهر أن التلميذة التى تم تفتيشها دون حضور بالغ آخر، ومع العلم أنها كانت حائض ولم يتم الاتصال بوالديها، على الرغم من أن قوانين المملكة المتحدة تنص على ضرورة وجود شخص بالغ حال تفتيش الأطفال، خصوصا إذا تم تجريدهم من ملابسهم.

وأظهر تقرير "خدمات حماية الطفل" التى حققت فى الحادث، أن البحث "كان يجب ألا يتم" مطلقا وأن "العنصرية سواء كانت متعمدة أو غير متعمدة كانت على الأرجح عاملاً مساهما".

قلق على أطفال بريطانيا

وعقبت دى سوزا على واقعة الطفلة المراهقة، قائلة: "لست مطمئنة إلى أن ما حدث للطفلة كان قضية منعزلة، ولكن بدلا من ذلك أعتقد أنه قد يكون مثالا مثيرا للقلق بشكل خاص لمشكلة أكثر منهجية حول حماية الطفل داخل شرطة العاصمة".

وأضافت: "ما زلت غير مقتنعة بأن شرطة لندن تأخذ بعين الإعتبار باستمرار راحة الأطفال ورفاههم".

كما أعربت دى سوزا عن قلقها من "ثغرات فى البيانات" سجلتها شرطة لندن، وقالت: "بالنسبة لحوالى واحد من كل خمسة من الذين تم تفتيشهم وتجريدهم من الملابس الداخلية، لا يمكنهم حتى إخبارى بمكان حدوث ذلك، لذا يجب أن يكون جمع البيانات أفضل".

الشرطة البريطانية تعترف

وفى بيان رسمى، اعترفت شرطة العاصمة البريطانية بعمليات تفتيش الأطفال عراة، قائلة: "تتقدم بخطى سريعة لضمان التعامل باحترام مع الأطفال الذين يخضعون لعمليات تفتيش متطفلة".

وأضافت أنه تم إدخال إجراءات جديدة تتطلب من المفتش إعطاء الأوامر قبل إجراء البحث.