ارتفاع شهداء غزة إلى 33 شهيدا

ارتفاع شهداء غزة إلى 33 شهيدابدأت العائلات الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، بلملمة جراحها بعد المجازر التي اقترفتها طائرات العدو الصهيوني والتي أدت لارتقاء 44 شهيداً منهم 11 طفلاً واربع سيدات و360 إصابة بجراح مختلفة.

وحسب وكالة (فلسطين اليوم) دخل وقف إطلاق النار، حيز التنفيذ بشروط حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وبعد ثلاثة استنجد خلالها العدو الصهيوني الوساطات للتوصل إلى اتفاق بعد جولة سريعة دكت خلالها سرايا القدس كافة البلدات الصهيونية.

الاتفاق الذي تم الإعلان عنه تم بشروط الحركة وفقا لتصريحات أمينها العام القائد زياد النخالة الذي هدد بعودة إطلاق النار حال أخل العدو الصهيوني بأي من بنود الاتفاق .

يذكرأن قوات العدو الصهيوني أعلنت إعادة فتح المعابر مع قطاع غزة بصيغة "إنسانية" فقط، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا ووفقًا لتقييم الوضع، سيتم إعادة فتح المعابر والعودة إلى حالة الروتين "الكاملة" وفقًا لتقييم الوضع والهدوء الأمني في المنطقة.

