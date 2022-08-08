القبض على اردني قتل زوجته الاربعينية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 8 أغسطس 2022 06:08 مساءً - دوت الخليج :- اقدم رجل ليلة الاحد الاثنين على قتل زوجته في الرصيفة . وقال مصدر : ان الاجهزة الامنية القت القبض على شخص قتل زوجته الاربعينية طعنا في الرصيفة لخلافات اسرية . والتحقيق جار .

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