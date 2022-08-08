الأردن : وفاة شخص اصيب بمشاجرة سابقة في اربد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 8 أغسطس 2022 06:08 مساءً - دوت الخليج :- توفي ليلة الاحد الاثنين شخص اصيب خلال مشاجرة وقعت في محافظة اربد بين مجموعة من الاشخاص .

وقال مصدر : ان مشاجرة وقعت بين مجموعة من الاشخاص قبل ما يقارب الاسبوعين واصيب خلالها شخص ادخل الى المستشفى للعلاج .

واضاف : ان المصاب توفي اليوم متأثرا باصابته .

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