نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأردن : الإفراج عن موقوفي حادثة «غاز العقبة» على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 8 أغسطس 2022 06:08 مساءً - دوت الخليج :- كشف مصدر في النيابات العامة انه «تم الإفراج يوم الخميس الماضي، عن الموقوفين على خلفية قضية تسرب الغاز في ميناء العقبة» ، وفق الرأي .

يذكر ان حادث تسرب «غاز سام» من صهريج في مدينة العقبة، سقط اثناء تحميله على ظهر باخرة كانت تصطف على رصفة الميناء الرئيسي، أدى الى وفاة 13 شخصا واصابة 251 آخرين، نهاية شهر حزيران الماضي .