نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأردن : الإفراج عن موقوفي حادثة «غاز العقبة» على موقعنا والان مع التفاصيل
صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 8 أغسطس 2022 06:08 مساءً - دوت الخليج :- كشف مصدر في النيابات العامة انه «تم الإفراج يوم الخميس الماضي، عن الموقوفين على خلفية قضية تسرب الغاز في ميناء العقبة» ، وفق الرأي .
يذكر ان حادث تسرب «غاز سام» من صهريج في مدينة العقبة، سقط اثناء تحميله على ظهر باخرة كانت تصطف على رصفة الميناء الرئيسي، أدى الى وفاة 13 شخصا واصابة 251 آخرين، نهاية شهر حزيران الماضي .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن : الإفراج عن موقوفي حادثة «غاز العقبة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.