موعد صرف حساب المواطن 1444 الدفعة 57.. ماذا تفعل اذا ظهرت عبارة غير مؤهل؟

ينتظر الكثير من المواطنين السعوديين تلك الأيام موعد صرف الدعم بحساب المواطن شهر محرم 1444، واعلن البرنامج منذ فترة على حسابه الشخصي في تويتر عن ظهور نتائج الأهلية يوم الثلاثاء السابق للدفعة رقم 57، ومنذ تلك اللحظة يتساءل البعض كم باقي من الوقت لصرف الدعم 1444، ودعا برنامج حساب المواطن كافة المسجلين إلى التسجيل في رابط ca.gov.sa ليتم التحقق من نتائج الأهلية، كما يمكنك استخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة الدعم الذي تستحقه.

موعد صرف حساب المواطن

موعد ايداع حساب المواطن أعلن حساب المواطن موعد صرف الدعم لشهر محرم 1444، والذي سوف يكون رسميا يوم ١٠ من شهر أغسطس 2022 في ١٢ من محرم الجاري، وفي حالة إذا انطبقت شروط الاستحقاق على المواطنين سيتم صرف لهم الدعم، ويمكن الاستعلام عن الدفعات خلال موقع البرنامج بعد اصدار حساب المواطن لشهر محرم 1444، على المواكن متابعة الخطوات التالية:

• لابد الدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن السعودي، ثم قم بتسجيل الدخول.

• ادخل كلا من اسمك، مع كلمة السر في الخانات المخصصة.

• انقر على تسجيل، واختر دراسة الأهلية من القائمة الموجودة امامك.

• ثم ادخل مجددا اسم المستخدم وكلمة السر وانقر على البحث.

• بعد ثواني ستظهر امامك نتيجة الأهلية الخاصة بك التي تريد الاستعلام عنها.

ماذا تفعل اذا ظهرت عبارة غير مؤهل؟

اذا قام الشخص بالاستفسار عن صرف حساب المواطن لشهر محرم 1444، وظهر له انه غير مؤهل للدعم، على الرغم من توافق كافة الشروط الضرورية، عليه القيام بتحديث البيانات التي ادخلها في البرنامج، ويقدم كافة المستندات الضرورية وفقا لأسباب الرفض، ويكون هذا عبر البوابة الإلكترونية التي سجّل عن طريقها، وهذا يكون في مدة أقصاها ٩٠ يوما.

واخيرا وصلنا لنهاية مقال موعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر محرم 1444، وضحنا لكم ميعاد نزوله، والذي سيكون قريبا، وكان عدد المستحقين في الدفعة السابقة 56 قد تعدى عدد 10.2 ملايين مواطن، أما بالنسبة للتعويضات بأثر رجعي عن الدفعة 55، فقد وصلت إلى 25 مليون ريال سعودي، مما يشير إلى أن الحكومة خصصت ميزانية كبير للبرنامج.

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