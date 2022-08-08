نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر epedu.gov.iq الان معرفة نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2022 دور اول محافظة كركوك وكل المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرفة نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2022 دور اول التى أكد عليها معالي وزير التربية والتعليم العراقية على انها سيتم إصدارها على مستوى كل تربية على حدا وذلك فور الانتهاء من عمليات تدقيقها الجارية فى الوقت الحالي الامر الذي ترتب عليه ارتفاع كبير في معدلات البحث على جوجل حيث بالفعل أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية منذ قليل على نتائج محافظة كركوك الامر الذي ترتب عليه ارتفاع كبير فى معدلات البحث على جوجل وراء اجراء الاستعلام عن تلك النتائج

معرفة نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2022 دور اول

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج اعتراضات الثالث المتوسط دور أول تعلن بالكامل بداية من الأسبوع المقبل حيث منذ قليل بالفعل قد بدأت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن نتائج اعتراضات محافظة كركوك رسمياً فى جميع انحاء مدن المحافظة على ان تأكد وزارة التربية والتعليم العراقية على ان الوزارة ستعمل على تدقيق جميع طلبات الاعتراض بشكل دقيق للغاية وذلك لإعطاء كل طالب حقه بعدما افتتحت صباح الأحد الموافق 17 يوليو وزارة التربية والتعليم العراقية الفرصة أمام الطلاب على إجراء تقديم طلب الاعتراض لذا سنعمل الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الآن على طرح خطوات اجراء الاستعلام عن طلبات تلك الاعتراضات

خطوات الاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث المتوسط الدور الاول

الان نعمل على شرح خطوات اجراء الاستعلام عن طلبات الاعتراضات عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول بمنتهي السهولة على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث المتوسط الدور الاول

ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال رقمك الامتحاني فى الايقونة المخصصة لها

قم بتحديد الشعبة ان كنت من طلاب شعبة ادبي ام أحيائي

قم بتحديد المحافظة التابع إليها في الخانة المخصصة لها

قم بتحديد اسم المدرسة فى الايقونة المخصصة لها

قم بالنقر على ايقونة عرض النتيجة على ان تكون بنجاح امامكم النتائج معلنة بنجاح

هذا ومع العلم على ان اختبارات الدور الثاني من المخطط على ان يتم عقدها اعتباراً من صباح يوم 25 أغسطس القادم

هذا وبامكانكم فى صندوق التعليقات الموجود اسفل المقال الان مشاركتنا بالبيانات التي جاءت مطلوبة على اجراء الاستعلام عن نتائج اعتراضات الدور الاول من الصف الثالث المتوسط، حيث سنعمل على توفير النتيجة امامكم بعدما يتم الاعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية على مستوي المحافظة التي تتبع اليها بعدما اعلنت الوزارة نتيجة محافظة كركوك

جدول امتحانات الصف لثالث المتوسط 2022 دور ثاني

نوافيكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز جدول امتحانات الصف الثالث المتوسط الدور الثاني على النحو التالي:-

الخميس 25/8/2022 التربية الإسلامية واللغة العربية

السبت 27/8/2022 اللغة الانجليزية

الأحد 28/8/2022 الرياضيات

الثلاثاء 30/8/2022 الكمياء

الأربعاء 31/8/2022 الفيزياء

الخميس 1/9/20222 اللغة الفرنسية

عمليات البحث على جوجل مستمرة بالتزايد حول اجراء الاستعلام المباشر عن نتائج الاعتراضات الخاصة بالصف الثالث المتوسط، على ان نوافيكم على راس الساعة بكل ماهو متعلق حول تلك النتائج التي يبحث عليها عدد كبير من الطلاب والطالبات بعدما تقدم فئة كبيرة منهم على الاعتراضات بعدما ان تم الاعلان بشكل مؤخر على نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول