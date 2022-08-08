نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| قرار من برنامج حساب المواطن لهؤلاء المواطنين أمامكم 15 يومًا فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام برنامج حساب المواطن بتحذير المستفيدين الذين حدث على بياناتهم تغيير ولم يقوموا بعمل اي تحديث لبياناتهم في البرنامج، وشددت على أن امام هؤلاء الأشخاص مهلة لمدة ١٥ يوم فقط وبعد هذا سيتم إيقاف حسابهم نهائيا، وأكد “حساب المواطن” عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه لابد تحديث البيانات خلال فترة ال 15 يوم من القيام بالتغيير وذلك عبر البوابة الإلكترونية.

حساب المواطن

وضح حساب مواطن طريقة تقديم المعلومات الخاصة بدخل المواطن المتقدم في حساب المواطن وتكون كما يلي:

• ادخل على بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

• انقر على تفاصيل طلبك.

• اختر حالة وظيفة المواطن المستفيد.

• حدد نوع الدخل.

• حدد مصدر الدخل.

• حدد قيمة المبلغ الذي تحصل عليه كل شهر.

• قم بالنقر علي إضافة ثم حفظ.

ما هو معنى الراتب الشهري؟

قام برنامج حساب المواطن بالكشف عن معنى الراتب الشهري بالبرنامج، يعد المرتب الوظيفي في حالة إذا كان من القطاع الحكومي أو الخاص او حتى العسكري، ويتضمن إجمالي قيمة الراتب مع نسبة المعاش والتأمينات المكونة لكافة البدلات والترقيات، كما وضح أن المعنى بالراتب التقاعدي في برنامج حساب المواطن، هو المبلغ الذي يتقاضاه المواطن كل شهر بعد انهائه فترة الخدمة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو العسكري.

أنواع الدخل التي يجب تقديمها في حساب المواطن

وأضاف البرنامج على حسابه في “تويتر”، أن أنواع الدخل التي لابد الإفصاح عنها في حساب المواطن كما يلي:

• الراتب.

• النشاط التجاري.

• مصادر دخل أخرى.

الأنشطة التجارية التي لابد من الإفصاح عنها

اما عن الأنشطة التجارية التي يجب إخبار البرنامج بها في حساب المواطن، أكد أنها العائد المادي سواء كان ثابت أو متغير، والناتج من السجلات التجارية سيحصل عليه المستفيد كل شهر، وأكد أن المعنى بمصادر الدخل الأخرى في حساب المواطن، هو أي مبلغ من أي مصادر مختلفة أخرى من الدعم مثل الحوافز او مكافئة، أو الدخل الناتج من: