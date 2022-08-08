حساب المواطن يعلن موعد صرف الدفعة 57 لشهر أغسطس و كيفية الاستعلام عن نتائج الأهلية

يترقب المستفيدين من برنامج حساب المواطن موعد صرف الدفعة 57 لشهر أغسطس وذلك بعد أعلان نتائج الأهلية لهذا الشهر قبل أيام فيما يتبقى أيام قليلة على صرف الدفعة حيث ازدادت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير خلال الأيام الحالية من قبل المواطنين السعوديين المستفيدين عن موعد صرف حساب المواطن لشهر أغسطس لعام 2022 هذا البرنامج أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة السعودية لمساعدة الأسر السعودية متوسطة ومحدودة الدخل عن طريق تقديم مبالغ مادية كل شهر لتوفير كافة الاحتياجات اليومية للعيش حياة كريمة لهم بعيدا عن مد يد والاحتياج إلى الآخرين ولكن قد وضعت وزاره الموارد مجموعة من الشروط يجب توفرها في المواطنين الراغبين في التقديم والحصول على الدعم.

موعد صرف الدفعة 57 لشهر أغسطس حساب المواطن

الجديد بالذكر منذ انطلاق برنامج حساب المواطن أن الموعد المحدد من قبل وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد ثابت لنزول المساعدات المادية وهو يكون اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وبناء على هذا الموعد سوف تنزل دفعه 57 من حساب المواطن يوم الأربعاء القادم الموافق 10 أغسطس وفي حالة اذا تصادف هذا اليوم يوم عطلة رسميه يتم تقديم اليوم أو تأجيله إلى يوم بعده.

كيفية الاستعلام عن نتائج الأهلية

أصدرت نتائج الأهلية للدورة 57 من قبل برنامج حساب المواطن و يمكن الاستعلام عن الأهلية ببعض الخطوات البسيطة من خلال النقاط الأتية:

الدخول إلى موقع حساب المواطن الالكتروني.

اختر الخدمات الإلكترونية.

ثم اختر الاستعلام عن الأهلية.

ادرج رقم الهوية الوطنية في المكان الحقل المخصص له.

اكتب رقم التحقق المرئي.

ثم الضغط على زر الاستعلام عن الخدمة لتظهر جميع المعلومات الخاصة بالدعم ونتائج الأهلية.

وفي حالة الأهلية سوف تظهر للمستفيد البيانات التالية وهي:

تاريخ دراسة الأهلية بحساب المواطن وكل بيانات التابعين للعائل وعددهم وكافة حالات الأهلية السابقة بالمستفيد.

أما في حال اذا كان المستفيد غير مؤهل سوف تصل كلمة غير مؤهل والبيانات التالية:

تاريخ دراسة الأهلية بالحساب والأسباب المتعلقة برفض الأهلية لصرف الاستحقاق.

كيفية التسجيل في برنامج حساب المواطن 1444

يجب أن يكون التسجيل في حساب المواطن السعودي إلكترونيا معنا يمكن القيام ببعض الخطوات السهلة للتسجيل والتي سوف نشرحها من خلال المطور التالية: