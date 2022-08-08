برقم الجلوس رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2022 moe.gov.ye موقع وزارة التربية والتعليم 

رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2022 فقد كشفت مصادر رسمية بوزارة التربية والتعليم اليمنية عن تفاصيل إعلان نتيجة امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة في اليمن هذا العام الدراسي 2022، حيث أكدت اقتراب موعد إعلان نتائج الطلاب التي تعلن خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعدما انتهت أعمال تصحيح الامتحانات التي تتعلق بجميع الطلاب في المراكز واللجان المختلفة الخاصة بالتصحيح المنتشرة في جميع المحافظات والمدن في اليمن بشكل عام، وقد تم تفعيل رابط موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على نتيجة الثانوية العامة في اليمن، وسوف نستعرض الآن رابط مباشر استخراج نتيجة الثانوية العامة باليمن برقم الجلوس.

نتائج الثانوية العامة في اليمن الدور الأول

وقد خرجت مصادر رسمية بوزارة التربية والتعليم اليمنية، لتعلن الموعد المخصص لإعلان نتيجة امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة في اليمن الشهادة الأساسية، فمن المقرر أن يتم نشر كافة نتائج الطلاب في مختلف المدارس وعبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم اليمنية ، وذلك بعدما يتم اعتماد النتيجة مباشرة من قبل وزير التربية والتعليم اليمني بعدما تم رصد نتائج ودرجات الطلاب رسميا من خلال الأماكن المخصصة لذلك، حيث يتم الإعلان عن نسب نجاح الطلاب وأسماء الطلاب الأوائل رسميا من خلال مؤتمر رسمي من خلال وزارة التربية والتعليم اليمنية.

رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2022

وقد كشفت وزارة التربية والتعليم اليمنية أنه قد تم تفعيل الرابط الإلكتروني المخصص لكي يتم الاستعلام عن نتيجة طلاب الثانوية العامة في اليمن من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب، على أن يتم ذلك من خلال بعض الخطوات وهي على النحو التالي.