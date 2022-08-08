https://moe.gov.jo الاستعلام عن نتائج التوجيهي في الأردن 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم موعد ظهور نتائج الثانوية العامة الأردنية 

الاستعلام عن نتائج التوجيهي في الأردن 2022 حالة من الترقب والانتظار بدأت تجتاح طلاب الثانوية العامة في جميع أنحاء دولة الأردن في هذا التوقيت، وذلك بالتزامن مع موعد نهاية امتحانات طلاب التوجيهي امتحانات الدور الأول 2022 التي تمت من خلال المدارس المختلفة في جميع أنحاء المحافظات الأردنية، حيث يرغب الطلاب وأولياء الأمور في الاطمئنان على النتائج والمعدلات التي حصل عليها الطلاب في الانتخابات وموعد طرح النتائج، وذلك بعدما كشفت وزارة التربية والتعليم عن اخر المستجدات والتطورات الخاصة بالحصول على النتيجة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتيجة التوجيهي 2022 في الأردن عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

موعد ظهور نتائج الثانوية العامة في الأردن

اكدت وزارة التربية والتعليم الأردنية رسميا من خلال أمين عام وزارة التربية للشؤون التعليمية نواف العجارمة أن موعد نتائج التوجيهي بالأردن سوف يكون بداية الأسبوع القادم ،حيث أنه قد تم بداية اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بجميع الطلاب الخاصة بالثانوية العامة في جميع المحافظات، وذلك عقب انتهاء الطلاب من الامتحانات لكي يتم العمل على رصد كافة النتائج ومن ثم يتم اعتمادها رسميا من قبل وزير التربية والتعليم الأردني، ثم يتم اعلان النتائج مباشرة، وقد صرحت بعض المصادر الرسمية في الوزارة أن الموعد المتوقع لإعلان نتائج توجيهي لعام 2022 في الأردن هو يوم 20 أغسطس أو قبلها، والذي يكون بعد شهر تقريبا من انتهاء الطلاب من اداء الامتحانات بناء على جدول الامتحانات المعلن رسميا والموحد لكافة الطلاب، ومن المتوقع ان تكون نسب نجاح الطلاب مرتفعة هذا العام.

الاستعلام عن نتائج التوجيهي في الأردن 2022 برقم الجلوس

وقد فعلت وزارة التربية والتعليم الأردنية رسميا الرابط الالكتروني المخصص لكي يتم الاستعلام عن نتائج التوجيهي في الأردن 2022 الدور الأول، حيث يتم استخراج النتيجة بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.