المفوضية الأوروبية توافق على مخطط رومانى لدعم إنتاج الهيدروجين المتجدد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 أغسطس 2022 05:27 مساءً - وافقت المفوضية الأوروبية، على مخطط روماني بقيمة 149 مليون يورو تم توفيره من خلال مرفق التعافي والقدرة على الصمود، لدعم إنتاج الهيدروجين المتجدد، حيث يهدف إلى المساهمة في تطوير الهيدروجين المتجدد بما يتماشى مع أهداف استراتيجية الاتحاد الأوروبي للهيدروجين والاتفاقية الخضراء للاتحاد الأوروبي.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي مارجريت فيستاجر ، المسؤولة عن سياسة المنافسة: "إن هذا المخطط الذي تبلغ قيمته 149 مليون يورو يمكّن رومانيا من زيادة قدراتها على إنتاج الهيدروجين المتجدد ، مع الحد من التشوهات المحتملة للمنافسة.

لن يساهم الإجراء المعتمد اليوم فقط في تحقيق استراتيجية الاتحاد الأوروبي للهيدروجين وطموحات الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي.

وستساعد رومانيا أيضًا في استبدال الغاز الطبيعي والفحم والنفط في الصناعات التي يصعب إزالة الكربون منها وقطاعات النقل ، وفي تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري المستورد ، بما يتماشى مع خطة REPowerEU ".