لافروف يترأس الوفد الروسى فى الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - يترأس وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، الوفد الروسى المشارك فى اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بحسب مرسوم الرئيس الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الذى أقر تشكيل الوفد.





وذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، اليوم الإثنين، أن الوفد الروسى سيضم إلى جانب لافروف كلا من نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما ليونيد سلوتسكى، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الاتحاد الروسى جريجورى كاراسين، ومدراء العديد من إدارات وزارة الخارجية الروسية.

ومن المقرر أن تعقد الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى شهر سبتمبر المقبل.