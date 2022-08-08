العالم اليوم - مقابل 92 مليار دولار.. "تاتا" الهندية تشتري مصنعا من "فورد"

انتم الان تتابعون خبر مقابل 92 مليار دولار.. "تاتا" الهندية تشتري مصنعا من "فورد" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 أغسطس 2022 05:20 مساءً - استحوذت شركة "تاتا موتورز" الهندية على مصنع شركة "فورد موتور" في ولاية غوجارات بغرب الهند، لتعزيز قدرتها التصنيعية.

وستدفع شركة صناعة السيارات الهندية 7.26 مليار روبية (92 مليون دولار) للصفقة، التي تشمل المباني والمعدات والأدوات.

وقالت شركة "تاتا موتورز" إن شركة "فورد إنديا" سوف تستمر في العمل بمنشآة تصنيع وحدات الدفع، من خلال استئجار الأرض مجددا ومباني المصنع المعني من شركة "إليكتريك موبيلتي ليمتد"، وفقا لبنود متفق عليها.

وقالت الشركة الهندية إنها سوف تقدم عروض توظيف للموظفين المؤهلين بالمصنع في حال انسحبت "فورد".

وكانت شركة "فورد" قد أعلنت العام الماضي أنها ستغلق مصانعها في الهند، متراجعة من بلد كانت الإدارة تعتبره ذات يوم أحد أكبر أسواقها الثلاثة.

وقبل عمليات الإغلاق، تكبدت وحدة الهند التابعة لشركة صناعة السيارات الأميركية أكثر من 2 مليار دولار من الخسائر خلال العقد الماضي.