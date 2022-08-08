واشنطن ترحب بوقف إطلاق النار فى غزة

جدة - نرمين السيد - وكتب وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، فى تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى، اليوم الإثنين: "ترحب الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار فى غزة وإسرائيل". وقال: "ممتنون لمن توسط فى هذا الاتفاق ونعرب عن تعازينا لأسر المدنيين الذين فقدوا أرواحهم"، مضيفا: "سنواصل تعزيز الهدوء والالتزام بأمن إسرائيل".

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