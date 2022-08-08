بايدن: لست قلقا بشأن تايوان.. وننتبه إلى التحركات الصينية

جدة - نرمين السيد - وكان الجيش الصينى، قد أعلن اليوم الإثنين، استمرار المناورات العسكرية التى يجريها فى محيط جزيرة تايوان، رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى إلى تايبيه.

وقال جيش التحرير الشعبى الصينى، إنه مستمر فى شن هجمات ضد الغواصات وإجراء غارات بحرية على الرغم من أن الموعد المقرر لانتهاء تلك المناورات كان أمس الأحد.

وتجرى الصين تدريبات عسكرية فى مناطق محيطة بتايوان ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى لتايبيه والتى حذرتها بكين من القيام بها، قائلة إنها ستقوض العلاقات الصينية الأمريكية.

وتراجعت العلاقات بين الصين وتايوان إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين، حيث ترى الصين أن تايوان جزء من البر الرئيسى الصينى، ولكنها تتمتع بحكم ديمقراطى إقليمى، بينما تسعى تايوان للاستقلال وإقامة علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشراء سلاح.