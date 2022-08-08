الاستخبارات الروسية: بولندا تسعى لفرض سيطرتها على الاقتصاد الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "نوفوستى"، قال بيان صادر عن إدارة جهاز الاستخبارات الخارجية الروسى، إن بولندا تريد فرض سيطرتها على أكثر القطاعات الواعدة فى الاقتصاد الأوكرانى، ولا سيما الزراعة، إذ تم بالفعل تنظيم شراء المنتجات بأسعار منافسة.
وكشف جهاز الاستخبارات الروسى عن أن بولندا تستثمر فى إنشاء بنية تحتية للنقل، من أجل تصدير المواد الغذائية الأوكرانية دون عوائق إلى أوروبا والأسواق الأخرى.
كما أشار جهاز الاستخبارات إلى أن خطط وارسو مدعومة بالقوانين المعتمدة فى أوكرانيا، والتى تسمح ببيع المؤسسات الصناعية الحكومية بخصم 50%.
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