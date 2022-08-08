الحرائق تلتهم 600 هكتار من الغابات فى جاليسيا غرب إسبانيا- فيديو

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لمقطع فيديو نشرته قناة "يورونيوز" الإخبارية، جاهد رجال الإطفاء، مدعومون من قبل نحو عشرين طائرة مخصصة لمكافحة الحرائق، لإخماد النيران التى اندلعت فى شمال غرب إسبانيا، وسط احتمالات تشير إلى أن هذه النيران أُشعلت عمدًا، حسبما أفادت السلطات المحلية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح القوية أججت النيران، ما أدى إلى تدمير نحو 600 هكتار حتى الآن فى منطقة جاليسيا الإسبانية.