العالم اليوم - المؤشرات الأميركية تصعد عقب تراجع بسبب بيانات الوظائف القوية

انتم الان تتابعون خبر المؤشرات الأميركية تصعد عقب تراجع بسبب بيانات الوظائف القوية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 أغسطس 2022 04:19 مساءً - ارتفعت المؤشرات الرئيسية الأميركية خلال افتتاحها، اليوم الاثنين، بعد أن هدأت بيانات الوظائف القوية الأسبوع الماضي من المخاوف المتعلقة بحدوث تباطؤ اقتصادي.

ولكن المستثمرين ظلوا على حذرهم، إذ زادت هذه البيانات أيضا من التوقعات بأن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تشديد سياسته النقدية أكثر.

وارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي 73.89 نقطة أو بنسبة 0.23 بالمئة إلى 32877.36 نقطة.

وصعد المؤشر "ستاندرد آند بوز 500" بواقع 10.74 نقطة أو بنسبة 0.26 بالمئة إلى 4155.93.

كما صعد مؤشر "ناسداك" المجمع 46.17 نقطة أو بنسبة 0.36 بالمئة إلى 12703.72.