العالم اليوم - ألمانيا تؤكد التزامها بعقوبات روسيا رغم أزمة الغاز

انتم الان تتابعون خبر ألمانيا تؤكد التزامها بعقوبات روسيا رغم أزمة الغاز من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 أغسطس 2022 04:19 مساءً - قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، إن المستشار الألماني، أولاف شولتس، لا يفكر في التراجع عن فرض العقوبات على روسيا، حتى مع التوقع بارتفاع تكلفة الطاقة بشكل أكبر على البلاد.

وأضافت المتحدثة إن أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي سيواجه أشهرا صعبة خلال الفترة المقبلة، مضيفة أن ألمانيا تقف بحزم إلى جانب أوكرانيا، وتعمل على استمرار العقوبات التي تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي.

كما استبعدت المتحدثة في مؤتمر صحفي دوري في برلين، اليوم الاثنين، الموافقة على خط أنابيب "نورد ستريم 2" المعلق حاليا.

وتعاني ألمانيا من مشكلة في توفير بديل للغاز الروسي، إذ تراجعت إمدادات الغاز عبر خط "نورد ستريم 1" إلى نحو 20 بالمئة فقط من طاقته الاستيعابية.

ومنذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير الماضي، فرضت ألمانيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول عقوبات على الجانب الروسي شملت قطاعات النفط والطاقة.

وقالت روسيا إن تخفيض إمدادات الغاز عبر "نورد ستريم 1" سببه أعمال الصيانة.

ووافقت الدول الأوروبية على خطة اقترحتها المفوضية الأوروبية بهدف تقليل الطلب على الغاز من الاتحاد الأوروبي بنحو 15 بالمئة.