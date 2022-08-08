العالم اليوم - لأول مرة منذ يناير.. عجز بالحساب الجاري الياباني

انتم الان تتابعون خبر لأول مرة منذ يناير.. عجز بالحساب الجاري الياباني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 أغسطس 2022 04:19 مساءً - سجل الحساب الجاري لليابان عجزًا بقيمة 132.4 مليار ين (980 مليون دولار) خلال شهر يونيو الماضي، مقابل فائض بقيمة 872 مليار ين (6.4 مليار دولار) قبل عام.

وأوضحت وزارة المالية أن الحساب الجاري لليابان، ثالث أكبر اقتصادات العالم، قد سجلا عجزا لأول مرة منذ شهر يناير الماضي بسبب ارتفاع قيمة الواردات، نتيجة للزيادة بأسعار الطاقة والمواد الخام على الاقتصاد.

وارتفعت أسعار الطاقة، كالفحم والوقود بنحو 49 بالمئة على أساس سنوي خلال شهر يونيو، بينما ارتفعت قيمة الصادرات اليابانية خلال الشهر بنحو 20 بالمئة فقط.

وانخفض فائض الحساب الجاري لليابان خلال 4 سنوات متتالية حتى شهر مارس 2022.

وبحسب تقرير لرويترز، لم يعزز انخفاض الين من صادرات اليابان، بسبب اتجاه المصنعين للإنتاج والتصنيع خارج البلاد، بينما ساهم تراجع الين في تضخم تكلفة الواردات.