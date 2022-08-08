اردنيون يرصدون صواريخ المقاومة من جبال السلط - صور

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 8 أغسطس 2022 04:06 مساءً - دوت الخليج :- تابع اردنيون من جبال السلط صواريخ المقاومة الفلسطينية التي تطلق على الكيان وتم تسجيل هذه اللقطات التي تداولتها السوشال ميديا في الاردن بكثافة . صور :



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