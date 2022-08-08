نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مستمر” موقع التسجيل في منصة minha anem dz inscription 2022 منحة البطالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منصة minha anem dz inscription 2022 ، موقع التسجيل في منحة البطالة فتح من أجل التسجيل في منحة البطالة 2022 من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل anem.dz. ويمكن لكل الأشخاص الراغبين في الاستفادة من المنحة ممن تتوفر فيهم شروط منحة البطالة في الجزائر 2022 أن يقوموا بالدخول على البوابة الإلكترونية من أجل التعرف على كل التفاصيل المتعلقة بها، كما يمكنهم القيام بالتسجيل الأولي وحجز موعد خاص بهم لإجراء مقابلة شخصية مع مستشار الوكالة التابع لها في محلّ إقامته، وسيتم دراسة الطلب من طرف الجهات المعنية في وكالة التشغيل التي تسعى لتقديم أفضل الخدمات لكل طالبي العمل، وهذه المنحة من شأنها أن تساعد الأشخاص الذين لا يملكون عملا أو دخل ثابت في توفير وضع ملائم لتحقيق استفادة ريثما يجد عمل ثابت، والوكالة على استعداد للبحث عن مناصب شاغرة تناسب مؤهلات كل المتقدمين وستعرض عليهم في حال وجودها.

التسجيل في منصة minha anem dz inscription 2022

يبحث المواطنين في الجزائر عن رابط التسجيل في منحة البطالة 2022 منصة minha anem dz inscription 2022. هذه الأخيرة وضعتها وكالة التشغيل الوطنية من أجل تسهيل الأمور على كل المواطنين الراغبين في الاشتفادة من منحة البطالة التي تمّ تخصيصها لكل العاطلين عن العمل، وهي تتيح لهم القيام بالتسجيل الأولي وحجز موعد بالوكالة من أجل إجراء المقابلة مع مستشار التوجيه.

علاوة على ذلك، يمكن لكل الباحثين عن موقع التسجيل في منحة البطالة أن يقوموا بالدخول إلى رابط منحة البطالة minha.anem.dz. وهذا من أجل حجز الموعد الخاص بهم الذي سيكون في شهر مارس في إحدى الملحقات المحلية الخاصة بالتشغيل، وقد أصبحت المنصة متاحة في متناول جميع الشباب الجزائريين العاطلين من أجل التقديم بتاريخ 25 فيفري 2022.

وقد تم إصدار بيان خاص من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر anem. وهو موجه لكل الأشخاص الذين لم يستطيعوا التسجيل بشكل عادي وصحيح من خلال رابط منحة البطالة 2022. ويتوجب عليهم إلغاء الانتساب وذلد بالذهاب إلى صندوق الضمان الاجتماعي cnas من أجل استكمال التسجيل في المنصة الرقمية minha بشكل طبيعي دون مشاكل

موقع التسجيل في منحة البطالة

يمكن لكل المواطنين أن يقوموا بالدخول إلى موقع التسجيل في منحة البطالة 2022. وهذا من خلال رابط منحة البطالة الذي وضعته الوكالة الوطنية للتشغيل anem.dz، وقد تم وضعها من أجل تسهيل الأمور على كل الجميع، ويمكن لكل المواطنين أن يتعرفوا من خلالها على شروط منحة البطالة في الجزائر 2022 وحجز الموعد الخاص بهم، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

بداية يقوم المتقدم الدخول إلى رابط منصة منحة البطالة 2022

يضغط على تسجيل، ثم يعبئ كل المعلومات المطلوبة رقم البطاقة، رقم بطاقة التعريف الوطنية ثم النّقر على زرّ إرسال.

بعدها ذلك سيبدأ فحص التحقق من أهلية المتقدم للاستفادة من المنحة، أما إن رُفضه سيظهر له: “مرفوض، ليس لديكم الحق في الاستفادة من منحة البطالة”. كما سيوضح له سبب الرفض، وفي حال القبول كل سيتم توجيهه إلى المرحلة الثانية.

يكتب البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة بها الاسم واللقب، رقم الحساب البريدي الجاري.

وكذلك تحديد الموعد الخاص بالمقابلة في وكالة التشغيل مع أحد المستشارين مع الملف الورقي.

يطبع كل من ورقة التعهد والالتزام والوصل الخاص بالموعد المحدد.

ونوّهت الوكالة الوطنية للتشغيل لكل الأشخاص الذين ليس لديهم حسابات بريدية جارية باعتبارهم لم يستفيدوا من أي عائد مادي من قبل، بأنه يمكنهم التقرب إلى مكاتب بريد الجزائر المتواجدة في محل إقامتهم، مصحوبين بشهادة التسجيل الأولي كطالبي عمل لأول مرة، وسيتم عمل حسابات بريدية خاصة بهم بسرعة ليتمكنوا من الاستفادة من منحة البطالة في أول دفعة تصرف بحسابات المستفيدين.

حالات سحب المنحة من المستفيدين

يتم سحب المنحة في حال قدّم عرضين لطالب العمل من طرف وكالة التشغيل ورفضهما. كما سيتم عرض تكوين مهني على المستفيد من أجل تأهيله لوظيفة ما، وفي حال الرفض سيتم إيقاف الاستفادة. وكذلك كل من يحصل على منصب عمل بعد الاستفادة من المنحة ستسقط عنه تلقائيا. مع العلم بأن راتب المنحة الشهري سيبقى مستمرا إلى أن يحصل كل البطالين على عمل يضمن لهم توفير سبل العيش الكريم.

في حال ظهر لك أثناء التسجيل في منحة البطالة عبارة حدث خطأ فهذا يعني أن الضغط كبير على الموقع. عليك التريث أو تكرار المحاولة حتى تنجح. وفي حال ظهر لك بأن طلب العمل غير مفعل يجب أن تلتحق بالوكالة الوطنية للتشغيل في محل إقامتك. وتقوم بتجديد تفعيل الطلب الخاص بك، ويحدث ذلك غالبا حين تتجاوز مدة التسجيل في الوكالة ست أشهر دون القيام بالتجديد،وبعدها يمكنك التسجيل بشكل طبيعي

شروط الاستفادة من منحة البطالة 2022

لقد وضعت الوكالة الوطنية للتشغيل مجموعة من الشروط الواجب توفرها في كل المتقدمين لمنحة البطالة عبر minha.anem.dz. أول شرط هو أن يكون السن أكثر من تسعة عشر وأقل من أربعين عاما، وألا يكون لحسابه أي نشاط خاص. كما يلزم أن يكون طلب العمل الخاص به مفعّل، مع ضرورة ألا يكون مستفيد من إحدى برامج الدعم الحكومي في الجزائر.

بالإضافة إلى ذلك من الشروط، في حال كانت المرأة متزوجة، لا يجب أن يكون زوجها موظف أو له دخل شهري. كما يجب على كل الشباب أن يقوموا بتبرير موقفهم إزاء الخدمة الوطنية، إما بإثبات ورقة تثبت الأداء أو الإعفاء. كما لا يجب أن يكون الراغب في الاستفادة طالبا جامعيا حين يقدم الطلب، أو يزاول التكوين المهني في أحد المراكز. وألا يرفض أكثر من عرضي عمل من العروض التي تقدمها الوكالة الوطنية للتشغيل.

قيمة منحة البطالة في الجزائر

لقد تمّ إقرار قيمة الراتب الخص بمنحة البطالة، وتقدر قيمته بـ 13000 دينار جزائري، والذي سيصرف في حسابات المستفيدين في الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي، مع العلم بأنّ أول صبّ للمنحة سيكون في شهر مارس القادم بعد أن يتم الانتهاء من كل الإجراءات الضرورية، وتعتبر هذه المبادرة هي الأولى من نوعها في الجزائر وكذلك العالم العربي.

تندرج العلاوة المالية التي تم وضعها للشباب البطالين ضمن قانون الموازنة لسنة 2022. وستساهم بشكل كبير في خفض نسبة البطالين الذين ليس لهم أي دخل مادي أو عمل يضمن لهم توفير الاحتياجات الضرورية. مع العلم بأن نسبة البطالة حاليا تبلغ اثنا عشر الف بطال في الجزائر. والكثير منهم حاملين لشهادات عليا، والتسجيل في منحة البطالة من شأنه أن يوفر لهم دخل ملائم ريثما وجدوا عمل مستقر.

تزامنا مع بدء التسجيل في منحة البطالة 2022، صدم الكثير من الشباب المتقدمين برفضهم رغم حيازتهم على شروط منحة البطالة، واختلفت أسباب الرفض منها انتساب المواطن للضمان، وأغلبهم ممن أنهوا دراستهم الجامعية مؤخرا والذين لم يقوموا بشطب التسجيل من الجامعة بعد أن تخرجوا منها، ونظرا لكثرة الشكاوي دعت الوكالة كل من تعذر عليهم التسجيل إلى الذهاب لمصالح الضمان لتسوية الوضعية.

مشكلة عدم التمكن من التسجيل

تجدر الإشارة إلى أنه وبعد مرور أسبوعين من انطلاق التسجيلات الخاصة بالمواطنين الجزائريين البطالين عبر منصة منحة البطالة. لا تزال هناك الكثير من الفئات التي لم تتمكن من التسجيل في الموقع رغم قيامهم بتسوية الوضعية وإلغاء الانتساب للضمان. كما قاموا بتفعيل طلبات العمل الخاصة بهم لدى الملحقات المحلية للوكالة، وعليهم أن ينتظروا قيام الجهات المعنية بتحديث الموقع الخاص بالتسجيل.

صدور مرسوم المستفيدين الجدد

لقد صدر مرسوم جديد في شهر جويلية الماضي، وقد جاء فيه إدراج فئات جديدة ضمن قائمة المستفيدين من منحة البطالة 2022 الجزائر. أصبح في إمكان اليتامى والأرامل اللاتي لم يتمكن من التسجيل من قبل تقديم طلباتهم على الموقع بشكل إلكتروني. ويمكن لذوي الدخل الذي لا يتجاوز قيمة منحة البطالة تقديم طلبه. علما بأن العدد الإجمالي للمستفيدين الذين تم قبول طلباتهم قد تجاوز مليون شخص.

منحة البطالة بيان هام

علاوة على ذلك، فقد صدر بيان هام في شهر جوان الماضي أيضا عن منحة البطالة minha anem dz. والذي تم توجيهه إلى المستفيدين الذين انتهت صلاحية البطاقة الخاصة بهم. وكذلك الأفراد الذين لم يتقاضوا منحة شهر ماي الماضي. وقد ذكرت أيضا بأنه سيتم تجديد بطاقات طالبي العمل بشكل تلقائي بالنسبة للأشخاص. الذين انهت صلاحية بطاقاتهم في تلك الفترة في جوان ولن يضطروا للتنقل للمؤسسات.

إلى جانب ذلك فقد حذرت وزارة العمل بالجزائر من وجود مجموعة من الإعلانات المضللة للشباب. والتي تنتحل صفة الوكالة الوطنية للتشغيل، وتدعي هذه الصفحات المشبوهة توفير فرص عمل للشباب باسم الوكالة. كما تم التأكيد على أن الصفحة الرسمية الوحيدة الخاصة بالوكالة مؤشر عليها باللون الأزرق، كما دعت كل الشباب الباحثين عن عمل إلى التحلي بالفطنة من أجل اكتشاف الادعاءات المزيفة.

إلى هنا نصل معكم إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن التسجيل في منصة minha anem dz inscription 2022. الذي وضعته الوكالة الوطنية للتشغيل لكل طالبي العمل لأول مرة في الجزائر، وهذا انطلاقا من تاريخ 25 من شهر فبراير من سنة 2022.