نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022 في العراق من http://epedu.gov.iq/ جميع المحافظات في المقال التالي
لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022 في العراق حيث تزداد عمليات البحث خلال الأيام الأخيرة بشكل كبير من جانب الطلاب وأولياء الأمور لكي يتم التعرف على نتيجة امتحانات الدور الأول لطلاب الصف الثالث المتوسط في العراق بجميع المحافظات 2022، حيث انتهى الطلاب في جميع المدارس المنتشرة في كافة المحافظات العراقية من أداء الامتحانات خلال الفترة الأخيرة بناء على الضوابط والشروط التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم العراقية، وقد بدأت أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب فور انتهاء الطلاب على الفور من الامتحانات المقررة، وسوف نستعرض الآن رابط وخطوات الاستعلام إلكترونيا عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022 في العراق.
نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق 2022 الدور الأول
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بيان رسمي خلال الأيام الأخيرة، يتضمن موعد الإعلان عن نتيجة امتحانات الدور الأول في جميع المحافظات العراقية بعدما يتم الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب، حيث أعلنت الوزارة رسميا أنه من المقرر أن تشهد الأيام المقبلة الإعلان رسميا عن نتيجة امتحانات الطلاب الخاصة بالدور الأول، بعدما أعلنت الوزارة أن المرحلة الأخيرة في إعلان النتيجة تتمثل في رصد النتائج والدرجات الخاصة بالطلاب إلكترونيا ليتم اعتمادها، ومن ثم يتم طرح النتيجة إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم المخصص لنتائج الطلاب، وقد نوهت بعض المصادر رسميا بأن نسب نجاح الطلاب قد جاءت هذا العام على نحو مرتفع.
لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022 في العراق
وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه قد تم تفعيل رابط موقع الوزارة الرسمي ليتم الحصول على نتيجة طلاب الصف الثالث المتوسط الدور الأول في مختلف المحافظات، حيث يتم استخراج النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية.
- يتم الدخول مباشرة عبر الموقع الرسمي وزارة التربية والتعليم العراقية.
- يتم تحديد أيقونة استخراج نتيجة الصف الثالث المتوسط.
- يتم اختيار ملئ جميع الخانات المطلوبة من الطالب بشكل صحيح عبر الموقع.
- يتم إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب بشكل صحيح.
- يتم إدخال اسم الطالب الكامل ورقم مقعده.
- يتم تحديد المحافظة الخاصة بالطالب من بين المحافظات المتاحة.
- يتم اختيار الضغط على عرض النتائج.
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