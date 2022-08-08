مؤشرات تنسيق كلية حقوق 2022 لطلاب أدبي وعلمي tansik.egypt.gov

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عمر شويل - جدة تنسيق كلية حقوق 2022 تفصلنا ساعات قليلة لكي يبدأ تنسيق الثانوية العامة للجامعات بالرغم من أن لن يتم تحديد موعد إلى الآن، لكنه يكون بعد 72 ساعة بعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة، حيث أن من خلال التنسيق يحدد الحد الأدنى للقبول بالجامعات، لهذا الأمر سوف نتعرف معًا على تنسيق كلية حقوق جامعة عين شمس 2022 من خلال مقالنا هذا تابعوا معنا.

تنسيق كلية حقوق 2022

يتم تحديد تنسيق الثانوية العامة 2022 وفقًا لعوامل معينة من قبل وزارة التربية والتعليم وتتمثل هذه العوامل في أعداد الطلاب المطلوبة في الكلية، وذلك بناءُ على إعداد المدرجات المتواجدة في الكلية، وايضًا الأجهزة بها، والهدف من ذلك أن يؤهل الطالب بعد الانتهاء من الدراسة إلى سوق العمل، كما صرحت بعض المصادر الرسمية أن تنسيق كلية الحقوق لهذا العام الدراسي الحالي 2022، سيكون مثل تنسيق العام الدراسي السابق 2021 نتيجة أن نسب نجاح الطلاب في العام الحالي تقارب نسب نجاح العام السابق.

مؤشرات تنسيق كلية حقوق 2022 لطلاب أدبي وعلمي

● تنسيق كلية حقوق جامعة عين شمس 2022 بمجموع 270 درجة لطلاب أدبي، و 252 درجة لطلاب علمي.

● تنسيق كلية حقوق انتساب جامعة عين شمس 2022 بمجموع 263 درجة.

● تنسيق كلية حقوق جامعة سوهاج 2022 بمجموع 315 درجة لطلاب أدبي، و 282 درجة لطلاب علمي.

● تنسيق كلية حقوق انتساب جامعة سوهاج 2022 بمجموع 264 درجة لطلاب أدبي، و 254 لطلاب علمي.

● تنسيق كلية حقوق جامعة دمياط 2022 بمجموع 285 درجة لطلاب أدبي، و 255 لطلاب علمى.

● تنسيق كلية حقوق جامعة المنيا 2022 بمجموع 276 درجة.

● تنسيق كلية حقوق جامعة القاهرة 2022 بمجموع 270 درجة.

● تنسيق كلية حقوق جامعة الإسكندرية 2022 بمجموع 262 درجة لطلاب أدبي، و 250 لطلاب علمى.

● تنسيق كلية حقوق جامعة حلوان 2022 بمجموع 261 درجة.

● تنسيق كلية حقوق جامعة أسيوط 2022 بمجموع 258 درجة لطلاب أدبي، و 250 لطلاب علمى.

● تنسيق كلية حقوق جامعة بني سويف 2022 بمجموع 258 درجة لطلاب أدبي، و 254 لطلاب علمى.