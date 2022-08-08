تنسيق القبول بالجامعات الاهلية 2022.. الكليات المتاحة في الجامعات الاهلية من 60%

تنسيق القبول بالجامعات الاهلية يتم البحث عنه خلال الساعات الحالية ومنذ إعلان نتائج الصف الثالث الثانوي حيث أن تلك الجامعات الجديدة في مصر تعتبر من أفضل الخيارات التي يمكن للطلاب الالتحاق بها سواء من الثانوية العامة أو ما يعادلها، ومنذ بداية شهر أغسطس الحالي قد قامت الجامعات الأهلية المصرية بالعمل على فتح باب التسجيل والقبول لكي يقوم الطلاب بالتسجيل فيها لتحديد موعد لإجراء اختبارات الخاصة بالقبول، وجدير بالذكر أن عمليات البحث عن الجامعات الأهلية تنقسم إلى شقين البعض يبحث عن تنسيق القبول وآخرين يبحثون عن شكل الاختبارات ونوعها وطريقة أدائهان وكما تعودتم من موقعنا ثقفني نوافيكم بكافة التفاصيل فيما يخص تنسيق الجامعات وشروط القبول وغيرها نتعرف معا خلال السطور القادمة لهذا الموضوع عن كل ما يخص الجامعات الأهلية من تنسيق القبول بالجامعات الاهلية ونظام الامتحانات ومزايا الدراسة بها تابعونا حتى النهاية.

أنواع اختبارات القبول بالجامعات الأهلية

الاختيار تنقسم إلى شقين الشق الأول يكون فيه اختيار التخصص المتقدم به الطالب ويكون بقياس مدى استيعابه لهذا المجال والمواد الدراسية الخاصة بها وأما الشق الثاني فنجد أنه متعلق بقياس قدرات الطالب العقيلة وتحديد نسبة ذكائه عبر اختبارات الذكاء الاصطناعي كم خلال قياس مهاراته في حل المشكلات وكيفية تحليله للأمور

تنسيق القبول بالجامعات الاهلية

بالبحث عن تنسيق الجامعات الاهليه وجد أن الموقع الرسمي للجامعات الأهلية قام بتوفير المؤشرات الأولية للحد الأدنى لتنسيق القبول في الكليات المتاحة بها كما أنه قام بتوفير بعض مقاطع الفيديو الصغيرة عن شكل الاختيارات التي بناء عليها يتم قبول الطالب من عدمه وبالنسبة التنسيق لكليات الجامعات الأهلية فهي كالتالي

الحد الأدنى قبول كلية الصيدلة: 75%

الحد الأدنى قبول كلية الهندسة : 70%

الحد الأدنى كلية طب بشري : 90%

الحد الأدنى كلية طب الفم والأسنان: 85%

الحد الأدنى قبول كلية الإعلام : 60%

الحد الأدنى قبول كلية العلاج الطبيعي: 80%

الحد الأدنى قبول كلية علوم الحاسب : 65%

مزايا الدراسة بالجامعات الأهلية