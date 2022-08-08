نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمات المؤسسة العامة للتقاعد ومبادرة تقدير العروض للمتقاعدين والتسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمات المؤسسة العامة للتقاعد ومبادرة تقدير وأهم الخدمات والعروض للمتقاعدين، حيث تهتم المؤسسة العامة للتقاعد، والتي كانت تسمي مصلحة معاشات التقاعد، ثم تحولت إلي مؤسسة عامة حيث تتمتع بالاستقلالية التامة في النظام الإداري والمالي، ولها الميزانية المستقلة الخاصة بها، وتم تسميتها بالمؤسسة العامة للتقاعد، وتهتم المؤسسة العامة للتقاعد بالأفراد المتقاعدين السعوديين . كما يمكنك التعرف أيضاً على شراء بيت من مؤسسة التقاعد المزايا والخطوات المطلوبة وأهم الشروط والمستندات المطلوبة.

خدمات المؤسسة العامة للتقاعد ومبادرة تقدير وأهم الخدمات للمتقاعدين

لقد تم إنشاء المؤسسة العامة للتقاعد لهدف رئيسي وهو خدمة وتلبية احتياجات المواطنين السعوديين المتقاعدين، وحتي يتم تحقيق هذا العمل تسعي هذه المؤسسة لتقديم كافة الخدمات لراحة وخدمة المتقاعدين،وللاستنفاع بهذه الخدمات يمكن الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة العامة للتقاعد وأهم خدمات المؤسسة:

حماية حقوق جميع المتقاعدين وأسرهم، وتعمل علي ضمان العيش حياة كريمة لهم .

تقوم بصرف الرواتب والمعاشات التقاعدية لجميع لمواطنين المتقاعدين بالدولة.

وفي سبيل تحقيق ذلك قامت المؤسسة بإنشاء أربع أنظمة رئيسية كالتالي : نظام التقاعد المدني، نظام التقاعد العسكري، النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، ونظام تبادل المنافع .

كما تساعد المواطنين في توفير وحدة سكنية مناسبة سواء موظفين داخل الدولة أو متقاعدين.

كما يتمكن العميل من تسجيل العقار بإسمة تحت مسمى آلية الرهن العقاري.

وكذلك تتميز بهامش ربح قليل جدا تنافسي

كما تصل مزة سداد القرض إلى ثلاثين عام.

مبادرة “تقدير” لخدمة المتقاعدين

قام محافظ المؤسسة العامة للتقاعد “محمد بن طلال النحاس” برنامج “تقدير”، وقام بتوضيح أن “تقدير” جاء استجابة لطموحات المتقاعدين وأسرهم للعروض والخدمات المتنوعة التي تعمل علي تحقيق احتياجاتهم وترضي توقعاتهم،ويتم ذلك من خلال عروض وخدمات حصرية عبر مجموعة مسارات متنوعة تغطي جميع المجالات الخدمية المختلفة.

وأكد المحافظ أن “تقدير” هي أحد برامج المسؤولية المجتمعية للمؤسسة، حيث نجحت المؤسسة بعقد الكثير من الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص ليزيد عدد الشركاء عن 400 شريك في جميع المجالات والقطاعات في جميع مناطق المملكة . كما يمكنك التعرف أيضاً على برنامج مساكن من مؤسسة التقاعد تعرف على طريقة التقديم للحصول على البرنامج وأهم الأوراق والمستندات المطلوبة.

والجدير بالذكر أن البرنامج هو أحد مبادرات المؤسسة العامة للتقاعد للعمل علي خدمة عملائها من المتقاعدين والمستفيدين. ويضم على خمسة مسارات رئيسة.

المسارات التي يتكون منها برنامج “تقدير”

يضم برنامج تقدير خمس مسارات مختلفة وهي كالتالي :

مسار “مزايا” ويعمل عي تمكين العملاء من الحصول على عروض وخصومات خاصة.

وكذلك مسار “فعاليات” ويقوم بتنظيم العديد من المبادرات والفعاليات الخاصة في مدن المملكة كافة .

كما يوجد مسار “خبرة” ويعمل علي استثمار وتطوير خبرات المتقاعدين بالتعاون مع شركاء البرنامج .

مسار “التمويل” وهو يعطي المتقاعد فرصة الحصول على تمويل من أكبر شركات التمويل الشخصي وتمويل السيارات .

وكذلك مسار “المسؤولية الاجتماعية”يعمل علي تقديم مبادرات خدمية مختلفة عن طريق المشاركة مع عدد من القطاعات غير الربحية وأفراد المجتمع كما يمكنك معرفة أيضا خطوات التواصل مع الديوان الملكي السعودي 1442 وطلب سداد الديون

رقم المؤسسة العامة للتقاعد

قدمت المؤسسة العامة للتقاعد مجموعة من الأرقام لتسهل من عملية الاتصال وسرعة الاستجابة له. وكذلك لتسهيل على المواطنين التواصل مع المسئولين، والاستفسار عن ما يحتاجون إليه، ولتقديم الشكاوي أيضا. ويمكن التواصل مع المؤسسة العامك للتقاعد من خلال هذه الأرقام كما يلي :

طريقة التسجيل في مبادرة تقدير للمتقاعدين

حيث قامت المؤسسة العامة للتقاعد من تحديد مجموعة من الخطوات التي يجب أن يقوم بها المستفيد لكي يتمكن من التسجيل في المبادرة. ويمكننا ذكر هذه الخطوات كما يلي: