تنسيق الجامعات الحكومية 2022 شعبة علمي وأدبي طب هندسة صيدلة ألسن

ينتظر طلاب الثانوية العامة بعد ظهور نتائجهم، تنسيق الجامعات المصرية 2022، ونسب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لهذا العام، حيث قام وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي باعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022، واعطي القرار بصدورها على الموقع الرسمي للوزارة ، وسوف نعرض لكم تفاصيل تنسيق الجامعات لعام ٢٠٢٢ في هذا المقال فتابعونا.

تنسيق الجامعات الحكومية 2022

تنسيق الجامعات الحكومية 2022 قال الدكتور حسين خالد، رئيس القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات المصري، إن عدد الطلاب بكليات الطب بالجامعات المصرية، سيكون مختلف في تلك السنة عن السنين السابقة حيث تم تقديم ما يقارب لحوالي اثني عشر الف طالب بتخصص الطب في تنسيق الثانوية العامة العام الماضي.

وعند عقد مقارنة بين اعداد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٠% حتى نسبة 95% سيكون عددهم 17066 طالب علمي علوم، لذلك وجدنا أن كليات الطب سوف يصبح تنسيقها ما بين 92% و الـ 92.5% لتلك للسنة.

تنسيق الجامعات 2022 شعبة علمي علوم المتوقعة

• طب المنصورة 386 درجة

• طب الإسكندرية 382

• طب الزقازيق 382

• طب طنطا 381

• طب كفر الشيخ 381

• طب القاهرة 380

• طب بورسعيد 379

• طب عين شمس 378

• طب أسنان المنصورة 378

• طب المنوفية بشبين الكوم 378

• هندسة بترول وتعدين السويس 378

• طب فاقوس 378

• طب بنها 377

• طب حلوان 376

• طب أسنان المنوفية 376

• طب جنوب الوادي 376

• طب قناة السويس بالإسماعيلية 375

• طب سوهاج 375

• طب الفيوم 374

• علاج طبيعي كفر الشيخ 368

• علاج طبيعي بنها 367

• صيدلة سوهاج 367

• صيدلة جنوب الوادي موقع 367

• صيدلة المنصورة 367

• صيدلة طنطا 366صيدلة دمنهور 366

• علاج طبيعي القاهرة 366

• علاج طبيعي السويس 366

• صيدلة الزقازيق 366

• صيدلة المنوفية 365

تنسيق الجامعات 2022 الشعبة الأدبية