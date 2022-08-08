الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تحقيق عاجل بشأن سقوط ضحايا في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 أغسطس 2022 03:28 مساءً - دعا الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيق شامل وعاجل بشأن سقوط ضحايا مدنيين في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وقال الاتحاد في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إنه يأسف لسقوط ضحايا مدنيين خلال الأيام الماضية، بينهم عدد من الأطفال والنساء الذين قتلوا وجرحوا في قطاع غزة.

ورحب الاتحاد الأوروبي، بوقف إطلاق النار المعلن بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية والذي ينبغي أن يضع حدا للعنف في غزة وما حولها.

وأشاد الاتحاد بمصر للعبها دور لا غنى عنه في الوصول إلى وقف إطلاق النار، وكذلك الأمم المتحدة والولايات المتحدة وقطر لدعمهم هذه الجهود.

وشدد على ضرورة العمل على تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة فتح المعابر للسماح للمساعدات الإنسانية والوقود بشكل خاص، وكذلك العمال، بدخول غزة والخروج منه.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي يمارس جهود ملموسة لجعل الوضع في غزة مستدامًا، من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي واستعادة الأفق السياسي.