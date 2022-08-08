مقرب من الظواهرى.. مقتل قائد بارز فى حركة طالبان- باكستان

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" الإخبارية، كان عبد الوالى محمد، الذى يعرف باسم عمر خالد خراسانى، على قائمة المطلوبين أمنيا لدى وزارة الخارجية الأمريكية، وقد عرضت مكافأة تصل إلى 3 مليون دولار لمن يدلى بمعلومات عن مكانه، إذ أنه يعد المسؤول عن أكثر الهجمات دموية خلال الاعوام الماضية.
وبحسب الوكالة، فقد تم استهداف مركبته بقنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق فى إقليم باكتيكا، على الحدود مع باكستان.
ومن جانبها، أكدت حركة طالبان - باكستان، اليوم الإثنين، مقتل خراسانى، قائلة إن الحركة ستصدر بيانًا أطول قريبًا بشأن الواقعة.
وأشارت الوكالة إلى أن قائدين على الأقل لقيا حتفهما فى التفجير الذى وقع أمس الأحد، وذلك بعد أسبوع من هجوم أمريكى بطائرة درون، قتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى، فى كابول، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان هناك صلة بين الهجوم والتفجير، إذ يعتقد أن خراسانى كان على صلة بمؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن والظواهرى.
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