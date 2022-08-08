التضخم يضرب مجموعة «سوفت بنك» اليابانية بخسائر 23.4 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - أكدت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين، أن شركة التكنولوجيا اليابانية العملاقة "سوفت بنك" سجلت خسائر فادحة تصل قيمتها إلى 23.4 مليار دولار بالربع الأول من العام الجارى 2022، خلال الفترة من أبريل حتى يونيو، بسبب المخاوف من التضخم.





وحسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية، تأتى خسائر "سوفت بنك" التى بلغت 3.16 تريليون ين، مقارنة بأرباحها البالغة 762 مليار ين فى نفس الفترة من العام السابق، فيما تقول الشركة إن المبيعات الفصلية ارتفعت بنسبة 6%. وأوضح التقرير أن مجموعة "سوفت بنك" تكبدت خسائر قيمتها 1.7 تريليون ين ـ ما يعادل 13 مليار دولارـ بالنسبة للسنة المالية المنتهية فى مارس، مقارنة بأرباح بلغت 4.9 تريليون ين فى العام السابق، فيما نمت المبيعات السنوية بنسبة 10.5% لتصل إلى 6.2 تريليون ين (46 مليار دولار). وبحسب الوكالة، فإنه على الرغم من أن محفظة "سوفت بنك" ليس لها علاقة مباشرة بالحرب فى أوكرانيا، إلا أن الشركة حذرت من أن عدم اليقين العالمى، بالإضافة إلى التضخم، وارتفاع تكاليف الطاقة، ستضر بأرباح الشركة.

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