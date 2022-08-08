السماح لسفن جديدة محملة بالحبوب بمغادرة الموانئ الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - ذكرت الأمم المتحدة، أن مركز التنسيق المشترك المعنى بالإشراف على عملية حبوب البحر الأسود لتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، قد أعطى الإذن بمغادرة سفينتين جديدتين اليوم تحملان قرابة 60 ألف طن مترى من المواد الغذائية.





وأشارت المنظمة الدولية - فى بيان اليوم الإثنين- إلى أن السفينة الأولى، والتى تحمل اسم "ساكورا" تحمل حوالى 11 ألف طن مترى من فول الصويا وستكون وجهتها النهائية إيطاليا، بينما السفينة الثانية "أريزونا" تحمل حوالى 50 ألف طن مترى من الذرة ستكون وجهتها إسكندرون فى تركيا.

وأوضح البيان، أن مركز التنسيق المشترك قد أكمل التفتيش لثلاث سفن كانت قد وصلت إلى منطقة التفتيش بالمياه الإقليمية التركية أمس، ومنحت جميعا الإذن بالإبحار إلى وجهاتها النهائية.

يشار إلى أنه فى يوليو الماضى، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، وقع ممثلون عن روسيا وأوكرانيا، اتفاقية تسمح لكييف باستئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى أسواق العالم.