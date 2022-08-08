وزير خارجية الأردن يثمن جهود مصر بشأن الهدنة فى غزة

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى مشترك بين وزير الخارجية الأردنى ونظيره اليمنى أحمد عوض بن مبارك فى العاصمة عمان اليوم الاثنين.
وقال الصفدى، إنه ناقش مع نظيره اليمنى القضية الفلسطينية، مرحبا بدخول الهدنة بجهود مصرية حيز التنفيذ مساء أمس الأحد.
وأضاف أن الهجوم الإسرائيلى على غزة جاء انعكاسا لوضع لا يمكن أن يستمر، حيث نجد أنفسنا كل عام أو كل شهر أمام تفجر جديد للعنف فى غزة، محذرا من استمرار غياب الأفق السياسى بشأن القضية الفلسطينية.
ودعا إلى العودة الفورية لمفاوضات جادة بشأن القضية الفلسطينية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط يونيو 1967.
ورفض استمرار الانتهاكات فى المسجد الأقصى المبارك من قبل الاحتلال، مشددا على ضرورة احترام الوضع القانونى والتاريخى القائم فى الحرم وأن الحرم بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين وفق قرارات الشرعية الدولية.
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