لقاء بوتين وزيلنسكى.. الكرملين يحسم الأمر

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف، إنه "لا توجد شروط مسبقة، أو أساس حاليا لعقد لقاء"، مضيفا أنه لا يمكن تحقيق هذا اللقاء إلا بعد أن يقوم وفد من المفاوضين بجميع واجباته، وهذا العنصر مفقود أيضا. لذلك، لا توجد حاليا متطلبات وشروط مسبقة للاجتماع".
ولفت بيسكوف إلى أن وفد المفاوضين الأوكرانيين ابتعد عن هذا الأمر، منوها بأنه لا توجد عملية تفاوض بين موسكو وكييف حاليا، وفقا لقناة "فرانس برس" الفرنسية.
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