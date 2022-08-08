سعر ومواصفات nova y70 || مراجعة مميزات وعيوب هواوي نوفا y70 الجديد

سعر ومواصفات nova y70 تحاول شركة هواوي الصينية، مواجهة المشاكل التي حدثت معها في السنوات الأخيرة، وذلك بعد حذف تطبيقات جوجل من هواتفها، مما جعل الإقبال عليها يقل بدرجة كبيرة، لذلك أصدرت هاتف من الفئة الابتدائية، ولكن إمكانياته كبيرة، وفي التقرير التالي نتعرف على سعر ومواصفات nova y70.

سعر ومواصفات nova y70

يأتي سعر ومواصفات nova y70، هاتف شركة هواوي الجديد ببطارية تصل إلى 6 آلاف مللي أمبير، شاحن فائق السرعة من HUAWEI SuperCharge بقدرة 22.5 وات، وشاشة جيدة مع مساحة تخزين تبلغ 128 جيجا بايت، مذهلة، ومجموعة رائعة من الكاميرات ومساحة تخزين كبيرة تبلغ 128 جيجابايت، حيث يتم شحن الهاتف في ساعة واحدة فقط، وتشغيلها 3 أيام حتى نفاذ البطارية. سعر ومواصفات nova y70 في السوق المصرية سعر ومواصفات nova y70، خطوة غير متوقعة، أعلنت شركة هواوي، عن أحدث هواتفها الذكية، من الفئة المتوسطة، تحت مسمى، Huawei nova Y70 Plus، بسعر 215 دولارا، وبمواصفات جيدة للغاية، أبرزها معالج التشغيل، الذي يعتبر من، أفضل معالجات 4G، والبطارية الكبيرة، التي تأتي، بسعة 6000 ملي أمبير، والتي تدعم الشحن السريع، بالإضافة إلى، 3 كاميرات خلفية، عالية الدقة، وبمستشعرات ضخمة، وما يصل إلى، 128 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، ومواصفات أخرى مميزة، مقارنة بالمنافسين، في هذه الفئة السعرية، وخلال السطور القادمة، دعونا نتعرف عليها، وإليكم الآن، سعر ومواصفات الهاتف Huawei nova Y70 Plus.

سعر nova y70 في السوق المصرية

ويأتي سعر سعر nova y70 في السوق المصرية، للنسخة ١٢٨ جيجابايت مع ٤ جيجا رام بسعر ٣٨٠٠ جنية مصري وهو سعر رخيص جدا مقارنة بالسوق المصرية بحسب شركة هواوي، من أفضل مميزات هاتف HUAWEI nova Y70 هو الحصول على كل هذه الميزات القوية بسعر مغرٍ للغاية، بطارية قوية، يأتي هاتف HUAWEI nova Y70 مزودًا ببطارية كبيرة بسعة تبلغ 6000 مللي أمبير في الساعة، يمكنها تشغيل الهاتف لمدة 3 أيام بشحنة واحدة كاملة.، ويتيح الشحن فائق السرعة منهواوي – HUAWEI SuperCharge بقدرة 22.5 واط شحنًا سريعًا وموثوقًا، ويمكن الحصول على ثلاث ساعات من تشغيل الفيديو المتواصل بشحن لمدة عشر دقائق فقط.