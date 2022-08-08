نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون مقدم وأول قسط مجاني لسيارات أحدث موديل للسعوديين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض السيارات الجديدة تمتاز بالعديد من المميزات التي تهم المواطن السعودي والمقيم، فكل فرد يحتاج أن يمتلك سيارة أحلامه بأبسط الإجراءات، حيث يبحث كل فرد عن سيارة أحدث موديل وبها جميع الكماليات التي تشعره بالأمان والسلامة، ويستطيع التنقل بها بين إنحاء المملكة بدون قلق أو خوف، ولا داعي للقلق إذا كان راتبك الشهري أقل من 3000 ريال، فيمكنك التقديم لطلب سيارة جديدة أحدث موديل 2022 والاختيار والمقارنة بين السيارات المعروضة، حيث متاح لك استخدام حاسبة السيارات لعمل مقارنة بين السيارة والأخري والحصول على البرنامج المناسب لك.

سيارات أحدث موديل بأقل قسط شهري

احصل على أفضل السيارات الحديثة بسعر مناسب وحصري لك ولجميع أفراد أسرتك، أرخص سيارات للبيع بسعر يبدأ من 12 ألف ريال، فإذا كنت موظف بالقطاع الحكومي، أو موظف بالقطاع الخاص، فيمكنك التقديم للحصول على السيارة موديل 2022 بدون كفيل وقسط شهري بسيط، كما أنها بدون مقدم وأول قسط مجاني، ولا حاجة لدفع الرسوم الإدارية، فقط سوف تتقدم بطلبك لتحصل على أفضل السيارات داخل العروض المتوفرة لشهر أغسطس 2022، والعرض متاح حتى نهاية الشهر، وسوف تحصل على التمويل بدون كفيل في حالة وجود سجل ائتماني جيد.

عروض سيارات كيا بدون مقدم

وفرت شركة عبد اللطيف جميل لأفضل أنواع السيارات، سيارات للتنازل بدون مقابل، عروض سيارات كيا بدون مقدم وأول قسط مجاني، ومن ضمن السيارات سيارات ريو 2022 بقسط شهري 1,341 ريال، سيارات بيجاس بقسط شهري 1,025 ريال، سونيت 1456 ريال شهريا، سيراتو 2022 بقسط شهري 1,536 ريال، وفي أخر العروض كيا سيلتوس بقسط شهري 1,710 ريال سعودي، هذه العروض متوفرة لجميع السعوديين والمقيمين، ويمكنك التقديم لطلب السيارة بعدما تقدم الأوراق والمستندات المطلوبة، وأيضا تتوافر بك الشروط المعلن، والتمويل متاح للشباب والمتقاعدين وللنساء.

كيفية التقديم على طلب سيارات كيا

سوف تقم بالدخول إلى شركة عبد اللطيف جميل للسيارات الحديثة، العروض المتاحة لهذا الشهر الحالي، وتقديم صورة من الهوية الوطنية أو صورة من جواز السفر للمقيم، وإثبات السكن، وخطاب تعريف بالراتب وتعبئة نموذج طلب الحصول على سيارات كيا موديل 2022، وسوف يتم مراجعة طلبك وفي حالة اكتمال كافة الأوراق المطلوبة، ستمتلك سيارتك في الحال بموافقة فورية.