grievances كيفية تقديم تظلم الثانوية العامة.. خطوات وشروط تقديم تظلمات الثانوي العام الكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم

كيفية تقديم تظلمات الثانوية العامة، يبحث الملايين من طلاب الصف الثالث الثانوي على نتيجة تظلمات الثانوي العام عبر موقع وزارة التربية والتعليم المصرية الكترونيا وذلك بعد اعتماد نتيجة الامتحان من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بنسبة نجاح بلغت 75.4%، والتي تم رفعها على الموقع المخصص أمس عقب اعتمادها مباشرة، حيث يشعر بعض الطلبة والطالبات بأنهم تعرضوا للظلم اثناء عملية التصحيح عن طريق الخطأ كما هو معتاد كل عام ويرغبون في تقديم تظلمات على نتيجة الثانوية العام 2022 من أجل مراجعة أجابتهم مع نماذج الاجابة التي يتم التصحيح منها ومطبقتها ببعضها البعض بأعينهم للتأكد من الدرجات التي حصلوا عليها، وفي حالة التؤكد أن هنا درجات مستحقة لم يحصل عليها الطالب أو الطالبة فعلي الفور يتم أضافتها وتعديل نتيجة المواد التي وقع بها الخطأ.

كيفية تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن موعد وخطوات وكيفية تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022 عبر شبكة الانترنت، ويبدأ موعد التظلمات اليوم الاثنين 8/8/2022 وذلك عن طريق الدخول على موقع الوزارة الرسمي، ثم تحديد المواد الدراسية التي يرغب الطالب في تقديم تظلم عليها، ثم سداد الرسوم المطلوبة والتي حددت الوزارة قيمتها وهي 300 جنيه مصريا على كل مادة يرغب في التظلم عليها، ثم يحدد موعد للطالب للإطلاع على البابل شيت ونموذج الاجابة، على أن يرد المبلغ مجددا للطالب حال وجود خطأ بالفعل عرضه للظلم.

شروط تقديم تظلم على نتيجة الثانوي العام

والان نطلعكم على الشروط التي حددتها وزارة التربية والتعليم لتقديم تظلم على نتيجة الثانوي العام وهو كما يلي:

يقدم التظلم بعد مرور 15 يوم على ظهور نتيجة الثانوية العامة.

يسدد الطالب أو الطالبة مبلغ 300 جنيه على كل مادة يرغب في تقديم تظلم بشأنها.

يحدد موعد الكترونيا للإطلاع على ورقة الامتحان.

يحضر الطالب أو الطالبة بمفرده أو مع ولي أمره ومعهم بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم.

يمنع نهائيا إصطحاب مدرس المادة مع الطالب.

تودع رسوم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة في حساب دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

في حالة التخلف عن الموعد المحدد للإطلاع فلا يسمح له بتقديم طالب أخر.

آلاف الطلاب المتضررين من نتيجة الثانوية العامة التي ظهرت منذ ايام قليلة بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بنسبة نجاح 75.4%، يبحثون الآن على طريقة التقدم بتظلمات على نتيجة الثانوي العام عبر موقع وزارة التربية والتعليم وما هي الشروط للقيام بذلك والتي ذكرنها جميعا أعلى المقال، ولعل ابرزها هودفع الرسوم البالغة 300 جنيه على كل مادة.