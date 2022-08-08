نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات مؤشرات تنسيق كليات علمي رياضة 2022 بالدرجات والحد الأدني للقبول بالكليات في المقال التالي

عمر شويل - جدة مئات من الطلاب يبحثون الآن عن تنسيق كليات علمي رياضة 2022، حيث تعد كلية الهندسة هي الحلم الأول الذي يراود الكثير من طلاب الثانوية العامة الذين اختاروا شعبة علمي رياضة، وبعد أن أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم احصائيات ونسب نجاح طلاب الثانوية العامة هذا العام، بدأت وزارة التعليم العالي بوضع مؤشرات تنسيق القبول في الجامعات العلمية والأدبية، ولمزيد من التفاصيل تابعوا التقرير التالي.

تنسيق كليات علمي رياضة 2022

أصبح البحث عن تنسيق كليات علمي رياضة 2022، هو الشغل الشاغل لدى مئات من الطلاب وأولياء أمورهم، وخاصة من الراغبين في الالتحاق بكليات الهندسة وبدائلها، وفي سياق متصل كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي قد أعلن من قبل أن الوزارة أعلنت لشكل رسمي عن قوائم مؤسسات التعليم العالي المعتمدة في مصر.

وأوضح عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، إن إعلان قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية؛ يهدف في الأساس إلى توعية الطلاب وأولياء أمورهم بهذه المؤسسات، حتى لا يقعوا فريسة للمؤسسات الوهمية التي تُمارس أي أنشطة تعليمية دون الحصول على تراخيص من الوزارة، وبالتالي تمنح للطلاب شهادات وهمية غير مُعادلة أو معتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

مؤشرات تنسيق كليات علمي رياضة 2022

أما بخصوص مؤشرات تنسيق كليات علمي رياضة 2022، فقد أشارت المصادر انها لا تختلف كثيرا عن تنسيق العام الماضي، نظرا لتقارب نسب النجاح، و من المفترض أن تعلن نتيحة التنسيقات رسميا خلال ساعات قليلة وقد جاءت المؤشرات على النحو التالي:

تنسيق كلية هندسة بترول و تعدين السويس 378.0

كلية هندسة جامعة القاهرة 356.0

كلية هندسة جامعة المنصورة 355.0

كلية هندسة جامعة دمياط 354.0

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 349.0

هندسة عين شمس 349.0

اقتصاد و علوم سياسية جامعة القاهرة 348.0

كلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء جامعة بني سويف 348.0

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 347.0

كلية هندسة جامعة الإسكندرية 347.0

كلية ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 346.0

ألسن جامعة كفر الشيخ 351.0

هندسة جامعة طنطا 344.0.

اصبح اعلان تنسيق كليات علمي رياضة من الامور الاكثر اهمية والتي يهتم بمعرفتها الآلاف من الطلاب في الوقت الحالي، حيث قد اظهرت وزارة التربية والتعليم مؤخراً نتيجة الثانوية العامة، وكافة طلاب الثانوية العامة ينتظرون الآن اعلان مؤشرات التنسيق للإلتحاق بالكليات، هذا ومن المقرر ان يتم الاعلان رسمياً عن التنسيق خلال الساعات القادمة.