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عمر شويل - جدة رابط تسجيل بطالات العمل للخريجين في قطاع غزه مقدم من وزارة العمل في القطاع للخريجين في العام الجديد 2022، كما تطالب الوزارة الخريجين من الأعوام السابقة بضرورة تحديث البيانات الخاصة بهم على رابط وزارة العمل الفلسطينية لضمان تحديث كافة بيانات الخريجين بهدف توفير فرص عمل مناسبة لهم في جميع التخصصات المطلوبة في القطاع في كافة المجالات.

وزارة العمل الفلسطينية وتوفير الفرص التوظيفية

تتابع وزارة العمل في القطاع والضفة الأعداد المتزايدة من الخريجين من الجامعات والتعليم المتوسط والمهني في كل عام، وتقوم الوزارة بتوفير الفرص المناسبة لجميع التخصصات ويكون من صميم العمل المطلوب منها، وتهدف الوزارة إلى القضاء على الأعداد المتزايدة من غير القادرين على الحصول على فرص للعمل المناسبة للتخصصات الموجودة من خلال توفير فرص للعمل، دائمة أو مؤقتة، بنظام التوظيف أو العقود المؤقتة حسب الحاجة.

رابط تسجيل بطالات العمل UNDP تحديث بيانات التوظيف (عمال – مهنيين) الخريجين 2022

تنوه وزارة العمل الفلسطينية إلى الشباب الخريجين من الجامعات الفلسطينية في كل عام، وكذلك الخريجين من الثانوية العامة أو التعليم المتوسط والمهني أو الحرفي، في كل عام على التسجيل الإلكتروني في الرابط الرسمي للوزارة، وتقوم الوزارة بحصر الأعداد المتاحة وحصر القوى العاملة ويتم دراسة الطلبات وتوفير الفرصة المناسبة حسب الإمكانيات المتاحة.

تسجيل وتحديث بيانات الخريجين في وزارة العمل

أطلقت الوزارة استقبال التسجيل الإلكتروني لبطالات العمل للخريجين الجدد هذا العام أو تحديث بيانات الخريجين من أعوام مضت والذين ليس لديهم خبرة أو الذين تمكنوا من الحصول على خبرات جديدة لهم والتي يكون عليهم تسجيلها لضمان الحصول على نظام الأولويات في العمل.

إعلان الوزارة الجديد (أغسطس 2022)

تعلن وزارة العمل عن مشروعات مقبلة يتم طلب طاقة عاملة من فئات الشباب في عدد من التخصصات في الفترة المقبلة، ولذلك أعلنت عبر موقعها الإلكتروني استقبال التسجيلات الجديدة وتحديث البيانات وتفعيل المنصة الوطنية الموحدة لاستقبال التسجيلات الجديدة.

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خطوات التسجيل الإلكتروني لبطالات العمل في نظام الدخول الموحد