موقع التسجيل في منحة البطالة 2022 minha anem dz الوكالة الوطنية للتشغيل

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عمر شويل - جدة التسجيل في منحة البطالة 2022 minha anem dz، يستعلم عنه المواطنين الجزائريين بكثرة، والذي يتم من خلال موقع منحة البطالة 2022. وكانت التسجيلات قد انطلقت بداية من تاريخ 25 فيفري 2022، وتمّ الإعلان عن هذه المنحة من أجل دعم كل الشباب الجزائريين حاملي الشهادات الجامعية والتكوين المهني الذين لا عمل لهم. والجهة التي قامت بتنفيذها هي الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر. إذ تم استحداث موقع منحة البطالة minha.anem.dz من أجل تسهيل الأمور على كل المواطنين الراغبين في الاستفادة من راتب منحة البطالة. والذي تقدر قيمته بثلاثة عشر ألف دينار جزائري حسب ما أعلن عنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. على أن تتوفر فيهم شروط منحة البطالة في الجزائر 2022 والتي وردت في موقع التسجيل في منحة البطالة. وسنتحدث عن تفاصيل أكثر من خلال موضوعنا على موقع ثقفني الإخباري.

التسجيل في منحة البطالة 2022 minha anem dz

يرغب الآلاف من المواطنين الجزائريين في التسجيل في منحة البطالة 2022 minha anem dz. وهذا من أجل الحصول على الدعم المالي الذي أقرّته الحكومة الجزائرية من خلال موقع التسجيل في منحة البطالة. إلى جانب ذلك يمكنهم أن يقوموا بعملية الحجز الأولية للمقابلة الشخصية التي ستجرى بمقر الوكالة المحلية للتشغيل في المكان الذي يعيش به المواطن الراغب في الاستفادة من منحة البطالة 2022، ويتم التقديم من خلال ما يلي:

أولا، عليك أن تقوم بالدخول عبر رابط منحة البطالة minha.anem.dz من خلال الإنترنت.

بعد الولوج إلى المنصة يجب أن تطالع كل الشروط الأساسية والتفاصيل الواردة فيما يتعلق بالمنحة، ثم انقر على زر التسجيل.

إن تمّ رفض طلبك في المرحلة الأولى، سيظهر لك سبب الرفض ومن الممكن أن يكون المشكل قابلا للحل. وإن تم قبول ملفك بعد التحقق منه ستنتقل إلى المرحلة الثانية من التسجيل.

أدرج المعلومات المطلوبة في الخانات المخصصة لها، الاسم واللقب ورقم الحساب البريدي. ثم احجز موعد المقابلة في التاريخ المناسب.

حمّل الوصل والتعهد واحتفظ بهما ليوم المقابلة.

شروط منحة البطالة في الجزائر 2022

حددت الوكالة الوطنية للتشغيل anem.dz شروط الاستفادة من منحة البطالة في الجزائر 2022. والتي وردت في واجهة موقع منحة البطالة، وقد تمّ برمجة المنصة على رفض كل طلبات الأشخاص الذين لا يمكن اعتبارهم طالبي العمل لأول مرة. كما أنّ هذه المنحة التي أطلقتها الحكومة الجزائرية هي مخصصة لمواطنيها فقط ولا يمكن لغير الجزائريين أن يتحصلوا عليها، ومن أبرز الشروط نذكر لكم ما يلي:

أول شرط نذكره لكم هو أن لا يكون سن المتقدم أقل من 19، ولا أكثر من 40 عاما.

ترفض طلبات الأشخاص الذين شغلوا وظائف في عقود ما قبل التشغيل، أو سبق لهم واستفادوا من قرض، أو شغلوا أي منصب عمل كان.

كذلك يرفض طلب المرأة المتزوجة التي يعمل زوجها أو يتقاضى راتب شهري، نفس الأمر بالنسبة للرجل لا يقبل طلب زوج العاملة.

لا يجب أن يكون للمتقدم نشاط خاص به مثل السجل التجاري.

تسحب منحة البطالة في حال رفض المتقدم أكثر من عرض عمل من العروض التي تقدمها الوكالة.

لا تقبل طلبات الطلاب الجامعيين أو الأشخاص الذين لا يزالون يدرسون بالتكوين المهني، كما يلزم الشباب إثبات الحالة تجاه الخدمة الوطنية.

بعض المشاكل التي تواجه المسجلين في منحة البطالة

منذ أن انطلقت التسجيلات من خلال رابط منحة البطالة في الأسبوع الأخير من شهر فيفري، لاقى الآلاف من الأشخاص صعوبات حالت بينهم وبين التسجيل. وكانت الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر قد أطلقت بيان خاص من أجل هذا الأمر. حيث دعت كل الأشخاص الذين تم رفضهم بسبب الانتساب للضمان الاجتماعي أن يقوموا بالاتجاه إلى أقرب مكتب للضمان من أجل إلغاء الانتساب.

إلى جانب ذلك، هناك سبب آخر للرفض في أول مرحلة للتسجيل من خلال موقع منحة البطالة. فقد يظهر للمستخدم عبارة أنّ طلب العمل الخاص به غير مفعل. في هذه الحالة ما عليه سوى أن يذهب إلى الملحقة المحلية للوكالة من أجل تفعيل طلب العمل الخاص به مرفق ببطاقة التعريف الوطنية. أما في حال ظهرت عبارة حدث خطأ في المحاولة الأولى للتسجيل فهذا راجع للموقع وعليه أن يكرر المحاولة فقط.

بعد مرور أزيد من أسبوعين على انطلاق التسجيلات في منحة البطالة بالجزائر. لا يزال بعض المواطنين الجزائريين من فئة طالبي العمل لأول مرة يحاولون التسجيل من خلال الموقع. لكن تظهر لهم عبارة مرفوض في المرحلة الأولى من التسجيل فور كتابة رقم بطاقة الهوية ورقم بطاقة طالب العمل. وما عليهم إلا انتظار تحديث الموقع الخاص بالتسجيل في المنحة من طرف الجهات المعنية حتى يتمكنوا من التسجيل.

الوكالة الوطنية تحذر من روابط خارجية

وجهت الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر تحذيرات للمواطنين الجزائريين الراغبين في الاستفادة من منحة البطالة 2022 من وجود مجموعة من الروابط المزيفة التي تدعي بأنها نطقة باسم الوكالة، وأكدت بأنها تملك حسابا رسميا واحدا. كما نبهتهم إلى تفادي النقر على أي روابط مجهولة المصدر، لأنه يوجد رابط واحد فقط ورسمي من أجل التسجيل في منحة البطالة.

يمكن لكل الأشخاص الذين تم قبولهم في موقع منحة البطالة 2022 أن يسحبوا أول راتب لهم. وهذا بداية من تاريخ 28 مارس 2022 كما كان مقررا من قبل. حيث أودع الدعم المادي في حسابات كل الاشخاص المستفيدين. والذي تقدر قيمته بثلاثة عشر ألف دينار جزائري، وسيتم صرف المنحة بتاريخ الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي لكل الفئات التي استوفت شروط منحة البطالة.

لقد صرح المدير العالم للوكالة الوطنية للتشغيل anem dz. بأن عدد الأشخاص الذين استفادوا من أول دفعة من منحة البطالة قد بلغ أكثر من نصف مليون طالب عمل في الجزائر. ومن بين هذه الفئة توجد نسبة أربعة وأربعون في المائة هم دون أي تأهيل وظيفي. أما نسبة حاملي الشهادات الجامعية فهي ستة وثلاثون بالمائة. والمتحصلين على شهادات التكوين المهني يوجد حوالي عشرون في المائة.

صدور مرسوم استفادة فئات جديدة

صدر مرسوم من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل بخصوص إدراج فئات جديدة ضمن المستفيدين من منحة البطالة. وهم الأشخاص المتقاعدين الذين لديهم معاشات أقل من ثلاثة عشر الف دينار جزائري. وقد قال وزير الضمان الاجتماعي في الجزائر السيد يوسف شرفة بأنه سيتاح لليتامى والأرامل الاستفادة من معاش منعة البطالة 2022، والمنصة الرقمية منذ شهر فبراير الماضي سجّل فيها أزيد من مليون و993 ألف مستفيد.

بهذا نصل معكم إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن التسجيل في منحة البطالة 2022 minha anem dz. وهو من أبرز المواضيع الشائعة في الجزائر، ويمكن لكل الشباب العاطلين أن يقوموا بالتقديم إلى منحة البطالة 2022. ويتم ذلك بشكل سهل من خلال الرابط الذي وضعته الوكالة الوطنية للتشغيل. وهو موقع التسجيل في منحة البطالة الذي يمكنهم من إرسال معلوماتهم إلكترونيا قبل إجراء المقابلة الشخصية.