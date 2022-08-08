نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر moe.gov.ye موقع نتائج الثانوية العامة في اليمن 2022 علمي وادبي وزارة التربية والتعليم في صنعاء عن وعموم المحافظات اليمنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع نتائج الثانوية العامة في اليمن 2022 ، أتم الطلاب امتحانات الثانوية العامة في اليمن، حيث ينتظر الآن كافة الطلاب إعلان نتيجة الثانوية العامة اليمنية، وسوف يتم إتاحة النتيجة على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم، حيث تم الانتهاء من تصحيح ورق الامتحانات لجميع طلاب الثانوية العامة، ومن خلال هذا المقال سوف نذكر لكم أهم التفاصيل الخاصة بنتيجة الثانوية اليمنية.

نتائج الثانوية العامة اليمنية 2022

يستطيع كافة الطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة في كافة محافظات اليمن منها، تعز، عدن، صنعاء، أبين، لحج، عمران، وغيرها من المحافظات الأخرى، حيث تم الإعلان من خلال وزارة التربية والتعليم منذ عدة أيام أن كافة الأمور الخاصة بامتحانات الثانوية اليمنية انتهت في نهاية شهر يوليو الموافق ليوم الأحد بتاريخ 27/7/2022.

نتيجة الثانوية العامة بالمحافظات اليمنية 2022

وفق عدة مصادر تعليمية فإن اختبارات شهادة الثانوية العامة قد بدأت على حسب الخطة التي وضعت من قبل وزارة التربية والتعليم، وذلك ليتم الالتزام بكافة الاحترازات والإجراءات للتقليل من انتشار فيروس كورونا الجديد، وتم التأكيد من نفس المصادر أنه يتم العمل حاليا على تصحيح ومراجعة أوراق الامتحانات، ليتم التحضير لإعلان نتيجة الثانوية العامة اليمنية 2022، ويمكن الحصول عليها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم في اليمن.

موقع نتائج الثانوية العامة في اليمن 2022

زاد محرك البحث خلال هذه الفترة على نتيجة الثانوية العامة في اليمن، حيث قام الآلاف الطلاب بحضور امتحانات هذه السنة، حيث يعتبر هذا العام هو عام العودة للدراسة بعد انقطاع دام لمدة سنتين، لذلك حرصت وزارة التربية والتعليم في اليمن بالقيام باحتياطات ضرورية للحفاظ على صحة الطلاب، حيث وفرت لهم النتيجة بكل سهولة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم دون الذهاب إلى المدارس، ويتم ذلك من خلال: