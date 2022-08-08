جدة - نرمين السيد - ونشرت وزارة الدفاع آلية عمل نظام الدفاع الجوى الروسى "أوسا" فى استهداف وتدمير الطائرات بدون طيار الأوكرانية. وأشارت إلى أنه بهذه المنظومة الروسية يجرى إسقاط كل من المسيرات (Bayraktar TB2) والطائرات بدون طيار الأخرى المصنعة من قبل دول أخرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منظومة الدفاع الجوى الروسية «أوسا» تدمر مسيرات أوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.