أوكرانيا: ضمان استمرار «ممر الحبوب» مرتبط بالتزام روسيا

ونقلت وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، عن كوليبا قوله إن "خروج أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية من كييف هو رسالة أمل لكل أسرة فى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا".
وأضاف: أوكرانيا لن تتخلى عنكم. لقد كنا دائمًا وسنكون موردًا موثوقًا به للمنتجات الزراعية. على عكس روسيا، نحن لا نلعب ألعاب الجوع".
وشدد وزير الخارجية الأوكرانى على أن المسؤولية الكاملة عن مواصلة تشغيل "ممر الحبوب" تقع على عاتق روسيا.
وأكد كوليبا أنه "إذا تمسكت روسيا بالتزاماتها، فستستمر صادرات المواد الغذائية الأوكرانية فى ضمان الاستقرار لأصدقائنا فى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا".
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