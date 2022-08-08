ألمانيا: أمامنا أشهر صعبة لمواجهة نقص إمدادات الغاز

جدة - نرمين السيد - كما أكدت الحكومة الألمانية، أنها تستبعد الموافقة على تشغيل خط "نورد ستريم 2"، وفقا لوكالة "فرانس برس" الفرنسية.
وكانت شركة "غازبروم" الروسية قد ألقت باللوم فى تخفيضها الأخير للغاز على الحاجة إلى وقف تشغيل التوربينات، فيما رفض مسؤول الطاقة بالاتحاد الأوروبى قدرى سيمسون، هذا السبب ووصف الخطوة بأنها "ذات دوافع سياسية".
وأكد سيمسون إن الاتفاقية يجب أن تضمن للدول توفير ما يكفى من الغاز للبقاء على قيد الحياة فى فصل الشتاء إذا قطعت روسيا الإمدادات بالكامل الآن، لكن الشتاء البارد بشكل غير عادى سيتطلب إجراءات أكثر صرامة.
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