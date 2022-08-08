مقاطعة أوكرانية جديدة تعلن إجراء استفتاء للانضمام إلى روسيا

جدة - نرمين السيد - وكانت سلطات مقاطعة زابوروجيه قد أعلنت فى وقت سابق، عن تطلع الإقليم الانضمام إلى روسيا، بعد تحرير كامل أراضيها من القوميين المتطرفين الأوكرانيين.
وأوضح عضو المجلس الرئيسى للإدارة العسكرية المدنية لمنطقة زابوروجييه، فلاديمير روجو، أن الجيش الروسى قد حرر ثلثى أراضى المقاطعة.
واستبعد روجو عودة الإقليم إلى سيطرة سلطات كييف والتفاوض معها، مشددا على أن المقاطعة هى أراض روسية تاريخية.
يشار إلى أن سلطات مقاطعة خيرسون كانت قد أعلنت سابقا عن رغبتها فى أن تصبح إقليما روسيا.
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