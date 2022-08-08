نداء عاجل من روسيا للغرب

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الإثنين: "نأمل أن تستخدم تلك الدول، التى لها تأثير مطلق على القيادة الأوكرانية،هذا التأثير لمنع استمرار مثل هذه الهجمات".

وأضاف بيسكوف، تعليقا على تصريحات الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، بأن إجراء استفتاءات فى المناطق الجنوبية لبلاده سيغلق أى فرصة لروسيا للتفاوض مع أوكرانيا والعالم الحر: "أن سكان هذه المناطق لديهم هذه الخطط، ومن الضرورى أن نفهم من يخاطب زيلينسكى فى هذا التصريح".

وتابع:"هل زيلينسكى يخاطب مواطنى أوكرانيا فى المناطق المذكورة أو مواطنى روسيا، إذا كان يخاطب المواطنين الروس، ففى هذه الحالة هو يطلب العنوان الخاطئ".