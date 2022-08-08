4 تحديات تواجه حكومة إنجلترا المرتقبة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - يواجه رئيس الوزراء البريطانى المقبل مجموعة من التحديات، إذ سيتحتم عليه حل قضية البريكست ومواجهة التضخم الذى تشهده البلاد والذى وصل لأعلى مستوياته منذ أربعين عاماً، فضلا عن أزمة غلاء المعيشة ومخاطر الانكماش.





يشار إلى أن لجنة 1922، وهى مجموعة برلمانية مؤلفة من المحافظين، ومسؤولة عن التنظيم داخل الحزب، كانت قد أنهت فى وقت سابق العملية الخاصة باختيار رئيس الوزراء الجديد. ويتحكم النواب فى عملية اختيار اثنين فى نهاية المطاف، وعندها يصبح لنحو 200 ألف عضو من حزب المحافظين حق التصويت. يذكر أن بوريس جونسون، كان قد أعلن استقالته من منصبه فى أعقاب استقالة أكثر من 50 من الوزراء والمساعدين فى الحكومة احتجاجا على قيادته، لكنه سيواصل عمله لحين انتخاب رئيس جديد للحكومة فى مطلع سبتمبر.

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