عاجل- إعادة تشغيل محطة كهرباء غزة بعد توقفها يومين

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الفلسطينية، اليوم الإثنين، إعادة تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة فى قطاع غزة بعد يومين من توقفها، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





وكان الجيش الإسرائيلى، قد أعلن اليوم الإثنين، فتح المعابر الحدودية مع قطاع غزة، بعد ساعات من إعلان الهدنة بينها وحركة الجهاد الإسلامى، التى تمت بوساطة مصرية. وبحسب القناة الإخبارية، دخلت شاحنات محملة بالوقود إلى قطاع غزة عبر المعبر. كما أعلن الجيش الإسرائيلى، إنه سيبدأ فى إلغاء القيود المفروضة على سكان مستوطنات غلاف غزة، وسيتم إعادة فتح الطرق فى المنطقة ولن يُطلب من سكان التجمعات الحدودية أن يكونوا قريبين من منطقة محمية. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار أمس الأحد حيز التنفيذ، بعد ثلاثة أيام من القتال بين إسرائيل والجهاد الإسلامى فى فلسطين.

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