روسيا: نظام زيلينسكى يرتكب عملا إرهابيا نوويا

جدة - نرمين السيد - اتهمت وزارة الدفاع الروسية نظام الرئيس الأوكرانى فولديمير زيلينسكى، بارتكاب عملاً جديدًا يندرج تحت بند الإرهاب النووى فى منشآت البنية التحتية لمحطة الطاقة النووية فى زابوروجيه.





وحسبما جاء فى بيانها، اليوم الإثنين، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه "فى حوالى الساعة 12:40، قامت الوحدات الأوكرانية من لواء المدفعية رقم 44، من منطقة قرية (مارجانيتس)، على الضفة المقابلة لبحيرة (كاخوفكا)، بقصف محطة الطاقة النووية فى زابوروجيه".

ووفقا للبيان، فإنه نتيجة للقصف الأوكرانى تضرر خط كاخوفسكايا للجهد العالى، الذى كان يوفر الكهرباء لمنطقتى زابوروجيه وخيرسون، وحدث ارتفاع فى التيار الكهربائى فى محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ما تسبب فى دخان بمجموعة المفاتيح الكهربائية المفتوحة للمحطة، بما أن نظام الحماية كان يعمل، فقد أدى ذلك إلى إيقاف مصدر الطاقة.

وفى الوقت ذاته، طمأن البيان إلى أنه "نجحت فرقة الإطفاء التى وصلت فورًا، فى القضاء على الدخان، ولمنع تعطيل الكادر الفنى لتشغيل محطة الطاقة النووية، تم تخفيض طاقة الوحدتين الخامسة والسادسة إلى 500 ميجاواط".